Трамп считает, что Израиль может действовать помягче в Ливане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил о несогласии с Биньямином Нетаньяху по поводу действий в Ливане.
- Он считает, что Израиль может действовать помягче.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о несогласии с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в части Ливана, считает, что Израиль может действовать помягче.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня и предполагает, как отмечала иранская сторона, завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. "Хезболлах" ранее приветствовала договоренность о прекращении огня на всех фронтах и поблагодарила Иран за "эффективную и ключевую роль" во включении Ливана в соглашение.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уведомил Трампа, что Израиль не считает себя связанным этим соглашением и не намерен выводить войска из Ливана.