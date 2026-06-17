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Трамп считает, что Израиль может действовать помягче в Ливане - РИА Новости, 17.06.2026
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19:43 17.06.2026
Трамп считает, что Израиль может действовать помягче в Ливане

Трамп считает, что Израиль может действовать помягче в части Ливана

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил о несогласии с Биньямином Нетаньяху по поводу действий в Ливане.
  • Он считает, что Израиль может действовать помягче.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о несогласии с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в части Ливана, считает, что Израиль может действовать помягче.
"У нас (с Израилем - ред.) есть небольшое разногласие по поводу Ливана. Я говорю: вы могли бы действовать помягче, может вам не обязательно сносить здание каждый раз, когда кто-то в него заходит", - сказал Трамп журналистам.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня и предполагает, как отмечала иранская сторона, завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. "Хезболлах" ранее приветствовала договоренность о прекращении огня на всех фронтах и поблагодарила Иран за "эффективную и ключевую роль" во включении Ливана в соглашение.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уведомил Трампа, что Израиль не считает себя связанным этим соглашением и не намерен выводить войска из Ливана.
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 во Франции - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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