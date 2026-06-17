Трамп анонсировал скорый визит лидера Ливана в США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер Ливана посетит Соединенные Штаты в ближайшие неделю или две.
- Иран и США завершили работу над меморандумом о прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан, который будет подписан в Швейцарии 19 июня.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Ливана посетит Соединенные Штаты в ближайшие неделю или две.
"Кстати, президент собирается приехать, премьер-министр, (или - ред.) президент собирается приехать к нам совсем скоро, в ближайшую неделю-две", - сказал Трамп журналистам.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня и предполагает, как отмечала иранская сторона, завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. "Хезболлах" ранее приветствовала договоренность о прекращении огня на всех фронтах и поблагодарила Иран за "эффективную и ключевую роль" во включении Ливана в соглашение.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уведомил Трампа о том, что Израиль не считает себя связанным этим соглашением и не намерен выводить войска из Ливана.