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Трамп анонсировал скорый визит лидера Ливана в США - РИА Новости, 17.06.2026
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19:42 17.06.2026
Трамп анонсировал скорый визит лидера Ливана в США

Трамп: лидер Ливана посетит США в ближайшие неделю-две

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер Ливана посетит Соединенные Штаты в ближайшие неделю или две.
  • Иран и США завершили работу над меморандумом о прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан, который будет подписан в Швейцарии 19 июня.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Ливана посетит Соединенные Штаты в ближайшие неделю или две.
"Кстати, президент собирается приехать, премьер-министр, (или - ред.) президент собирается приехать к нам совсем скоро, в ближайшую неделю-две", - сказал Трамп журналистам.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня и предполагает, как отмечала иранская сторона, завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. "Хезболлах" ранее приветствовала договоренность о прекращении огня на всех фронтах и поблагодарила Иран за "эффективную и ключевую роль" во включении Ливана в соглашение.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уведомил Трампа о том, что Израиль не считает себя связанным этим соглашением и не намерен выводить войска из Ливана.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Дискуссии с Ираном о вывозе урана начнутся незамедлительно, заявил Трамп
Вчера, 19:28
 
В миреЛиванСШАИранДональд ТрампБиньямин НетаньяхуХезболла
 
 
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