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Трамп надеется, что сделка с ИРИ станет началом соглашения по всему региону - РИА Новости, 17.06.2026
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19:41 17.06.2026
Трамп надеется, что сделка с ИРИ станет началом соглашения по всему региону

Трамп надеется, что сделка с ИРИ станет началом соглашения по Ближнему Востоку

© REUTERS / LUDOVIC MARINПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / LUDOVIC MARIN
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп выразил надежду, что соглашение между США и Ираном станет началом более масштабной договоренности по всему Ближнему Востоку.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что соглашение США и Ирана станет началом гораздо более масштабной договоренности по всему Ближнему Востоку.
"Я надеюсь, что это мирное соглашение послужит началом гораздо более масштабной договоренности по всему Ближнему Востоку", - сказал Трамп журналистам.
Иран и США в ночь на понедельник подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии в пятницу и предполагает, как отмечала иранская сторона, завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите G7 во Франции - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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Вчера, 19:24
 
В миреИранСШАБлижний ВостокДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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