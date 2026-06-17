Трамп надеется, что сделка с ИРИ станет началом соглашения по всему региону

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп выразил надежду, что соглашение между США и Ираном станет началом более масштабной договоренности по всему Ближнему Востоку.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что соглашение США и Ирана станет началом гораздо более масштабной договоренности по всему Ближнему Востоку.
"Я надеюсь, что это мирное соглашение послужит началом гораздо более масштабной договоренности по всему Ближнему Востоку", - сказал Трамп журналистам.