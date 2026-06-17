Трамп заявил, что не согласен с действиями Израиля против Ливана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что не согласен с действиями Израиля в отношении Ливана.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не согласен с действиями Израиля в отношении Ливана.
Иран и США в ночь на понедельник подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии в пятницу и предполагает, как отмечала иранская сторона, завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. "Хезболлах" ранее приветствовала договоренность о прекращении огня на всех фронтах и поблагодарила Иран за эффективную и ключевую роль во включении Ливана в соглашение.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уведомил Трампа, что Израиль не считает себя связанным этим соглашением и не намерен выводить войска из Ливана.
Израиль нанес серию ударов по югу Ливана
Вчера, 10:56