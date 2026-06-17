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Трамп заявил, что не согласен с действиями Израиля против Ливана - РИА Новости, 17.06.2026
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19:24 17.06.2026 (обновлено: 19:39 17.06.2026)
Трамп заявил, что не согласен с действиями Израиля против Ливана

Дональд Трамп заявил, что не согласен с действиями Израиля против Ливана

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите G7 во Франции
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите G7 во Франции - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите G7 во Франции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что не согласен с действиями Израиля в отношении Ливана.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не согласен с действиями Израиля в отношении Ливана.
"Они (Израиль - ред.) могли бы гораздо лучше решать вопрос с "Хезболлах". Не думаю, что у них хорошо получается, и мне очень жаль Ливан", - сказал Трамп журналистам.
Иран и США в ночь на понедельник подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии в пятницу и предполагает, как отмечала иранская сторона, завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. "Хезболлах" ранее приветствовала договоренность о прекращении огня на всех фронтах и поблагодарила Иран за эффективную и ключевую роль во включении Ливана в соглашение.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уведомил Трампа, что Израиль не считает себя связанным этим соглашением и не намерен выводить войска из Ливана.
Последствия израильского удара по Южному Ливану в районе Тира - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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