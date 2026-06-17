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Трамп пригрозил Ирану новыми бомбардировками при отсутствии сделки - РИА Новости, 17.06.2026
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19:18 17.06.2026 (обновлено: 20:16 17.06.2026)
Трамп пригрозил Ирану новыми бомбардировками при отсутствии сделки

Трамп: если США не достигнут сделки с Ираном за 60 дней, то вернутся к ударам

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил о возможности возобновления бомбардировок Ирана.
  • США могут возобновить бомбардировки Ирана, если окончательная сделка не будет достигнута в течение 60 дней, указанных в меморандуме о взаимопонимании.
ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты возобновят бомбардировки Ирана, если не достигнут окончательного заключения сделки за 60 дней, заявил президент США Дональд Трамп.
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"Это в меморандуме о взаимопонимании. Если (окончательная сделка. — Прим. ред.) не будет достигнута в течение 60 дней, то ничего страшного. Мы вернемся к бомбардировкам", — сказал он на пресс-конференции во французском Эвиане.

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Глава Белого дома также заявил, что технические дискуссии с Ираном о вывозе обогащенного урана начнутся незамедлительно. При этом он допустил, что соглашение могут подписать в четверг или пятницу.
Американский лидер отметил, что без заключения сделки США могли продолжить сбрасывать бомбы на исламскую республику "недели и годы". Он также признал, что в какой-то момент Вашингтон должен будет вернуть замороженные иранские активы, иначе никто больше не будет вкладываться в доллар.
Кроме того, Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за позицию по этому вопросу.
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"Хочу поблагодарить Китай, председателя Си. Я с ним встречался, и он сохранял нейтралитет, полный нейтралитет, и я это ценю. И хочу поблагодарить Владимира Путина. Он держался очень нейтрально", — подчеркнул глава государства.

Он выразил надежду на то, что соглашение США и Ирана станет началом гораздо более масштабной договоренности по всему Ближнему Востоку.
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В понедельник Дональд Трамп объявил, что стороны подписали меморандум, но не уточнил, как именно это было сделано. Ранее сообщалось, что заключение сделки намечено на 19 июня в Женеве. В этот день, как отмечал Вашингтон, полностью возобновится судоходство в Ормузском проливе.
Как заявляли иранские власти, соглашение позволит Тегерану продавать нефть. США также должны снять все санкции с республики. ИРИ предупредила, что будет следить за ситуацией в Ливане.
Со своей стороны, вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс опроверг планы разблокировать замороженные иранские активы в размере 24 миллиардов долларов. При этом он заявил, что Тегеран может получить доступ к фонду восстановления объемом 300 миллиардов, если будет соблюдать условия договора.
Кроме того, США обсуждают с Ираном вопрос уничтожения находящегося в стране обогащенного урана, добавил Вэнс. По данным агентства Mehr, Иран в рамках сделки обязуется не производить ядерное оружие.
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