Трамп пригрозил Ирану новыми бомбардировками при отсутствии сделки

Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Трамп заявил о возможности возобновления бомбардировок Ирана.

США могут возобновить бомбардировки Ирана, если окончательная сделка не будет достигнута в течение 60 дней, указанных в меморандуме о взаимопонимании.

ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты возобновят бомбардировки Ирана, если не достигнут окончательного заключения сделки за 60 дней, заявил президент США Дональд Трамп.

« "Это в меморандуме о взаимопонимании. Если (окончательная сделка. — Прим. ред.) не будет достигнута в течение 60 дней, то ничего страшного. Мы вернемся к бомбардировкам", — сказал он на пресс-конференции во французском Эвиане.

Глава Белого дома также заявил, что технические дискуссии с Ираном о вывозе обогащенного урана начнутся незамедлительно. При этом он допустил, что соглашение могут подписать в четверг или пятницу.

Американский лидер отметил, что без заключения сделки США могли продолжить сбрасывать бомбы на исламскую республику "недели и годы". Он также признал, что в какой-то момент Вашингтон должен будет вернуть замороженные иранские активы, иначе никто больше не будет вкладываться в доллар.

Кроме того, Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за позицию по этому вопросу.

« "Хочу поблагодарить Китай, председателя Си. Я с ним встречался, и он сохранял нейтралитет, полный нейтралитет, и я это ценю. И хочу поблагодарить Владимира Путина. Он держался очень нейтрально", — подчеркнул глава государства.

Он выразил надежду на то, что соглашение США и Ирана станет началом гораздо более масштабной договоренности по всему Ближнему Востоку.

В понедельник Дональд Трамп объявил, что стороны подписали меморандум, но не уточнил, как именно это было сделано. Ранее сообщалось, что заключение сделки намечено на 19 июня в Женеве. В этот день, как отмечал Вашингтон, полностью возобновится судоходство в Ормузском проливе.

Как заявляли иранские власти, соглашение позволит Тегерану продавать нефть. США также должны снять все санкции с республики. ИРИ предупредила, что будет следить за ситуацией в Ливане.

Со своей стороны, вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс опроверг планы разблокировать замороженные иранские активы в размере 24 миллиардов долларов. При этом он заявил, что Тегеран может получить доступ к фонду восстановления объемом 300 миллиардов, если будет соблюдать условия договора.