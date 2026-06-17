Трамп раскритиковал исключение России из "Большой восьмерки"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в правильности исключения России из «Большой восьмерки».
- Трамп раскритиковал лидеров стран «Большой семерки» за то, что они 90% времени на своих встречах говорили о России, назвав исключение Москвы из G8 «глупым поступком».
ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду выразил сомнение в том, что исключение России и "Большой восьмерки" было хорошей идеей.
"У нас были прекрасные встречи во Франции. Группа стран, которая раньше была "Большой восьмеркой", теперь стала "Большой семеркой". Не знаю, было ли это правильным решением, но теперь это "Большая семерка", - сказал Трамп на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.