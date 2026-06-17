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Трамп рассказал, от чего зависит восстановление санкций на российскую нефть - РИА Новости, 17.06.2026
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17:18 17.06.2026 (обновлено: 17:45 17.06.2026)
Трамп рассказал, от чего зависит восстановление санкций на российскую нефть

Трамп: восстановление санкций против российской нефти зависит от динамики цен

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите G7 во Франции. 17 июня 2026
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите G7 во Франции. 17 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите G7 во Франции. 17 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что восстановление санкций США против российской нефти находится на рассмотрении.
  • Последняя лицензия США на поставки нефти из России прекратила свое действие в среду.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что восстановление санкций США против российской нефти находится на рассмотрении и зависит от динамики цен на нефть.
Во вторник Трамп заявил, что Вашингтон вскоре может восстановить санкции против российской нефти, но не уточнил, когда это может произойти. Позднее, уже в среду, последняя лицензия США на поставки нефти из РФ прекратила свое действие.
"Мы рассматриваем этот вопрос. Посмотрим, как низко упадут цены на нефть", - сказал он в ходе встречи с премьером Индии Нарендрой Моди во Франции, отвечая на вопрос о восстановлении санкций.
Нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
США могут восстановить санкции против российской нефти, заявил Трамп
16 июня, 15:39
 
Дональд ТрампСШАРоссияВ миреВашингтон (штат)
 
 
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