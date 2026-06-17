Трамп рассказал, от чего зависит восстановление санкций на российскую нефть

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что восстановление санкций США против российской нефти находится на рассмотрении.
- Последняя лицензия США на поставки нефти из России прекратила свое действие в среду.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что восстановление санкций США против российской нефти находится на рассмотрении и зависит от динамики цен на нефть.
"Мы рассматриваем этот вопрос. Посмотрим, как низко упадут цены на нефть", - сказал он в ходе встречи с премьером Индии Нарендрой Моди во Франции, отвечая на вопрос о восстановлении санкций.