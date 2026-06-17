СМИ раскрыли стоимость бального зала Трампа в Белом доме

Краткий пересказ от РИА ИИ Стоимость строительства бального зала в Белом доме выросла втрое и к марту оценивалась в 600 миллионов долларов.

По данным газеты Washington Post, более половины суммы должно было поступить от налогоплательщиков, несмотря на заявления президента о том, что строительство не будет оплачиваться из бюджета.

ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Стоимость бального зала в Белом доме, который строят по инициативе президента США Дональда Трампа, выросла втрое со времени объявления проекта в прошлом году и к марту оценивалась в 600 миллионов долларов, сообщила газета Стоимость бального зала в Белом доме, который строят по инициативе президента США Дональда Трампа, выросла втрое со времени объявления проекта в прошлом году и к марту оценивалась в 600 миллионов долларов, сообщила газета Washington Post со ссылкой на документы подрядчика.

Белый дом изначально называл сумму в 200 миллионов долларов. Позднее Трамп говорил, что расходы составят около 400 миллионов долларов. Рост стоимости он объяснял тем, что проект стал "в два раза больше" и "намного лучше". При этом президент утверждал в марте, что налогоплательщики не будут оплачивать строительство.

“Подробная сводка проекта, подготовленная подрядчиком для Белого дома более чем за три недели до комментариев Трампа, оценивала общую стоимость строительства в 600 миллионов долларов – более половины должно было поступить от налогоплательщиков”, – пишет газета.

Согласно мартовской оценке Clark Construction, 293 миллиона долларов должны были поступить из частных источников. Еще 307 миллионов долларов планировалось выделить через структуры, которые финансируются из бюджета. Речь идет о Секретной службе США , Военном офисе Белого дома и исполнительной резиденции.

По данным газеты, к моменту мартовского заявления Трампа федеральное правительство уже одобрило более десятка платежей Clark Construction на десятки миллионов долларов из государственных средств.

Белый дом не ответил WP на вопросы о внутренних оценках стоимости и бюджетном финансировании. Представитель администрации заявил газете, что Трамп и "щедрые американские патриоты" финансируют строительство примерно на 400 миллионов долларов.