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СМИ раскрыли стоимость бального зала Трампа в Белом доме - РИА Новости, 17.06.2026
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14:28 17.06.2026
СМИ раскрыли стоимость бального зала Трампа в Белом доме

WP: стоимость бального зала Трампа в Белом доме выросла до $600 млн

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стоимость строительства бального зала в Белом доме выросла втрое и к марту оценивалась в 600 миллионов долларов.
  • По данным газеты Washington Post, более половины суммы должно было поступить от налогоплательщиков, несмотря на заявления президента о том, что строительство не будет оплачиваться из бюджета.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Стоимость бального зала в Белом доме, который строят по инициативе президента США Дональда Трампа, выросла втрое со времени объявления проекта в прошлом году и к марту оценивалась в 600 миллионов долларов, сообщила газета Washington Post со ссылкой на документы подрядчика.
Белый дом изначально называл сумму в 200 миллионов долларов. Позднее Трамп говорил, что расходы составят около 400 миллионов долларов. Рост стоимости он объяснял тем, что проект стал "в два раза больше" и "намного лучше". При этом президент утверждал в марте, что налогоплательщики не будут оплачивать строительство.
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“Подробная сводка проекта, подготовленная подрядчиком для Белого дома более чем за три недели до комментариев Трампа, оценивала общую стоимость строительства в 600 миллионов долларов – более половины должно было поступить от налогоплательщиков”, – пишет газета.
Согласно мартовской оценке Clark Construction, 293 миллиона долларов должны были поступить из частных источников. Еще 307 миллионов долларов планировалось выделить через структуры, которые финансируются из бюджета. Речь идет о Секретной службе США, Военном офисе Белого дома и исполнительной резиденции.
По данным газеты, к моменту мартовского заявления Трампа федеральное правительство уже одобрило более десятка платежей Clark Construction на десятки миллионов долларов из государственных средств.
Белый дом не ответил WP на вопросы о внутренних оценках стоимости и бюджетном финансировании. Представитель администрации заявил газете, что Трамп и "щедрые американские патриоты" финансируют строительство примерно на 400 миллионов долларов.
После вступления в должность Трамп начал масштабный ремонт в Белом доме, а также снес его восточное крыло для строительства нового бального зала для крупных приемов.​
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