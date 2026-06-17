Трамп опроверг данные, что США выплатят Ирану 300 миллиардов долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп опроверг сообщения о создании инвестиционного фонда на 300 миллиардов долларов в рамках соглашения о прекращении конфликта с Ираном.
- По словам Трампа, США не планируют инвестировать ни цента.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп категорически опроверг сообщения о том, что США якобы создадут инвестиционный фонд на 300 миллиардов долларов в рамках соглашения о прекращении конфликта с Ираном.
"Это ложная история, которая была неверно взята из заявления, которое было написано довольно хорошо. Честно говоря, я думаю, что оно могло бы быть немного точнее. Но это всего лишь история. Мы не инвестируем и 10 центов", - сказал Трамп журналистам в рамках двусторонней встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси во Франции.