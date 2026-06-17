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Трамп опроверг данные, что США выплатят Ирану 300 миллиардов долларов - РИА Новости, 17.06.2026
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14:14 17.06.2026 (обновлено: 15:50 17.06.2026)
Трамп опроверг данные, что США выплатят Ирану 300 миллиардов долларов

Трамп категорически опроверг данные, что США выплатят Ирану $300 млрд при сделке

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси на саммите G7 во Франции. 17 июня 2026
Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси на саммите G7 во Франции. 17 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси на саммите G7 во Франции. 17 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп опроверг сообщения о создании инвестиционного фонда на 300 миллиардов долларов в рамках соглашения о прекращении конфликта с Ираном.
  • По словам Трампа, США не планируют инвестировать ни цента.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп категорически опроверг сообщения о том, что США якобы создадут инвестиционный фонд на 300 миллиардов долларов в рамках соглашения о прекращении конфликта с Ираном.
Ранее Financial Times писала о возможности создания инвестиционного фонда на 300 миллиардов долларов, к которому Иран может получить доступ при условии выполнения своих обязательств по соглашению с США.
"Это ложная история, которая была неверно взята из заявления, которое было написано довольно хорошо. Честно говоря, я думаю, что оно могло бы быть немного точнее. Но это всего лишь история. Мы не инвестируем и 10 центов", - сказал Трамп журналистам в рамках двусторонней встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси во Франции.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси на саммите G7 во Франции. 17 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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