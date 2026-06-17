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Трамп пригрозил возобновить атаки на Иран в случае несоблюдения сделки - РИА Новости, 17.06.2026
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13:58 17.06.2026 (обновлено: 15:53 17.06.2026)

Трамп пригрозил возобновить атаки на Иран в случае несоблюдения сделки

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси на саммите G7 во Франции. 17 июня 2026
Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси на саммите G7 во Франции. 17 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси на саммите G7 во Франции. 17 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что Вашингтон возобновит удары по Ирану, если его не устроит соблюдение Тегераном соглашения.
  • Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив.
  • Меморандум между Ираном и США, как ожидается, позволит его разблокировать.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон возобновит удары по Ирану, если его не устроит то, как Тегеран будет соблюдать соглашение.
"Это меморандум о взаимопонимании... Если мне это не понравится, если они не будут вести себя должным образом, мы сразу вернемся к тому, чтобы сбрасывать бомбы прямо им на головы", - сказал Трамп на двусторонней встрече с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.
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США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более трех тысяч человек. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира. Иран и США в июне подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. Меморандум, как ожидается, позволит разблокировать Ормузский пролив.
Ранее МИД Ирана сообщил, что Тегеран в соответствии с планируемым к подписанию меморандумом с США обязуется обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе и планирует брать плату за оказание сопутствующих услуг, но не пошлины за проход судов.
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