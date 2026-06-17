Трамп пригрозил возобновить атаки на Иран в случае несоблюдения сделки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что Вашингтон возобновит удары по Ирану, если его не устроит соблюдение Тегераном соглашения.
- Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив.
- Меморандум между Ираном и США, как ожидается, позволит его разблокировать.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон возобновит удары по Ирану, если его не устроит то, как Тегеран будет соблюдать соглашение.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более трех тысяч человек. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира. Иран и США в июне подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. Меморандум, как ожидается, позволит разблокировать Ормузский пролив.
Ранее МИД Ирана сообщил, что Тегеран в соответствии с планируемым к подписанию меморандумом с США обязуется обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе и планирует брать плату за оказание сопутствующих услуг, но не пошлины за проход судов.