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При отсутствии сделки с Ираном случилась бы мировая депрессия, заявил Трамп - РИА Новости, 17.06.2026
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13:56 17.06.2026 (обновлено: 14:02 17.06.2026)
При отсутствии сделки с Ираном случилась бы мировая депрессия, заявил Трамп

Трамп: если бы не соглашение с Ираном, то случилась бы мировая депрессия

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что без соглашения с Ираном могла бы случиться мировая депрессия.
  • Иран и США подтвердили завершение работы над меморандумом, который позволит разблокировать Ормузский пролив, и должен быть подписан в Швейцарии 19 июня.
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что если бы не соглашение с Ираном, то случилась бы "мировая депрессия".
Иран и США в июне подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. Меморандум, как ожидается, позволит разблокировать Ормузский пролив. Министерство иностранных дел Ирана отмечало, что Тегеран и Вашингтон должны в течение 60 дней после подписания меморандума провести переговоры для выработки окончательного соглашения.
"Альтернативой была бы мировая депрессия… (Ормузский - ред.) пролив никогда бы не был открыт", - сказал он в среду журналистам перед встречей с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Эвиане.
Их общение с прессой транслировал Белый дом.
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