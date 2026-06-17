При отсутствии сделки с Ираном случилась бы мировая депрессия, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что без соглашения с Ираном могла бы случиться мировая депрессия.
- Иран и США подтвердили завершение работы над меморандумом, который позволит разблокировать Ормузский пролив, и должен быть подписан в Швейцарии 19 июня.
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что если бы не соглашение с Ираном, то случилась бы "мировая депрессия".
Иран и США в июне подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. Меморандум, как ожидается, позволит разблокировать Ормузский пролив. Министерство иностранных дел Ирана отмечало, что Тегеран и Вашингтон должны в течение 60 дней после подписания меморандума провести переговоры для выработки окончательного соглашения.
"Альтернативой была бы мировая депрессия… (Ормузский - ред.) пролив никогда бы не был открыт", - сказал он в среду журналистам перед встречей с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Эвиане.
Их общение с прессой транслировал Белый дом.