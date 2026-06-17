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Трамп дал Хегсету полномочия по наращиванию выпуска вооружений - РИА Новости, 17.06.2026
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02:38 17.06.2026
Трамп дал Хегсету полномочия по наращиванию выпуска вооружений

Трамп дал Хегсету полномочия для устранения проблем в производстве вооружений

© REUTERS / LUDOVIC MARINПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / LUDOVIC MARIN
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп делегировал главе Пентагона Питу Хегсету полномочия для устранения проблем в производстве вооружений.
  • Это решение обусловлено уязвимостью цепочек поставок и производственными проблемами, которые могут подорвать выпуск боеприпасов, ракет и техники.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал главе Пентагона Питу Хегсету полномочия для устранения проблем в производстве вооружений, следует из меморандума, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Настоящим я делегирую военному министру полномочия, предусмотренные разделами 708(c)(1) и 708(d) Закона (об оборонном производстве - ред.), на обеспечение заключения добровольных соглашений и планов действий в целях содействия национальной обороне", - говорится в документе.
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Американский лидер утверждает, что использование этого механизма оправдано, поскольку уязвимость цепочек поставок и производственные узкие места могут подорвать выпуск боеприпасов, ракет и техники, необходимых для обороны страны.
В марте газета газета Financial Times сообщила, что США с начала операции в Иране израсходовали критически важные боеприпасы "на годы" вперед.
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