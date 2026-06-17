Трамп дал Хегсету полномочия по наращиванию выпуска вооружений

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп делегировал главе Пентагона Питу Хегсету полномочия для устранения проблем в производстве вооружений.

Это решение обусловлено уязвимостью цепочек поставок и производственными проблемами, которые могут подорвать выпуск боеприпасов, ракет и техники.

ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал главе Пентагона Питу Хегсету полномочия для устранения проблем в производстве вооружений, следует из меморандума, с которым ознакомилось РИА Новости.

"Настоящим я делегирую военному министру полномочия, предусмотренные разделами 708(c)(1) и 708(d) Закона (об оборонном производстве - ред.), на обеспечение заключения добровольных соглашений и планов действий в целях содействия национальной обороне", - говорится в документе.

Американский лидер утверждает, что использование этого механизма оправдано, поскольку уязвимость цепочек поставок и производственные узкие места могут подорвать выпуск боеприпасов, ракет и техники, необходимых для обороны страны.