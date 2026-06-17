Премьер Таиланда: страна готова стать "воротами" для российского бизнеса

КАЗАНЬ, 17 июн — РИА Новости. Таиланд готов стать стратегическими воротами для российского бизнеса на рынки Юго-Восточной Азии, заявил премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул на открытии бизнес-форума Россия — АСЕАН в Казани.

"Находясь в самом сердце Юго-Восточной Азии, Таиланд готов выступать стратегическими воротами для российских компаний, чтобы они могли работать на огромном азиатском рынке", — сказал Чарнвиракул.

По его словам, мировая экономика переживает период серьезных изменений, связанных с развитием новых технологий, трансформацией цепочек поставок и изменением деловой среды. Однако эти процессы создают не только вызовы, но и новые возможности для партнерства и инвестиций.