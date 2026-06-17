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Премьер Таиланда: страна готова стать "воротами" для российского бизнеса - РИА Новости, 17.06.2026
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11:07 17.06.2026 (обновлено: 11:12 17.06.2026)
Премьер Таиланда: страна готова стать "воротами" для российского бизнеса

Премьер Чарнвиракул: Таиланд готов стать стратегическими воротами для бизнеса РФ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаги с символикой саммита "Россия – АСЕАН" в Казани
Флаги с символикой саммита Россия – АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Флаги с символикой саммита "Россия – АСЕАН" в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Таиланд готов стать стратегическими воротами для российского бизнеса на рынки Юго-Восточной Азии.
  • По словам премьер-министра Анутина Чарнвиракула, изменения в мировой экономике создают новые возможности для партнерства и инвестиций.
КАЗАНЬ, 17 июн — РИА Новости. Таиланд готов стать стратегическими воротами для российского бизнеса на рынки Юго-Восточной Азии, заявил премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул на открытии бизнес-форума Россия — АСЕАН в Казани.
«
"Находясь в самом сердце Юго-Восточной Азии, Таиланд готов выступать стратегическими воротами для российских компаний, чтобы они могли работать на огромном азиатском рынке", — сказал Чарнвиракул.
По его словам, мировая экономика переживает период серьезных изменений, связанных с развитием новых технологий, трансформацией цепочек поставок и изменением деловой среды. Однако эти процессы создают не только вызовы, но и новые возможности для партнерства и инвестиций.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
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