ВСУ потеряли свыше 230 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли свыше 230 военнослужащих, боевую бронированную машину и 14 автомобилей в зоне действий сил российской группировки войск "Север".
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 230 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших тактическое положение, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Противник потерял свыше 230 военнослужащих, боевую бронированную машину и 14 автомобилей", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике батальона беспилотных систем ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Радьковка, Уланово, Гирино и Лужки Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терновая, Приколотное, Лосевка и Григоровка.
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22 июня 2022, 17:18