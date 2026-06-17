Султан Брунея поблагодарил Путина за организацию саммита Россия — АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Султан Брунея Хассанал Болкиах выразил благодарность Владимиру Путину и Российской Федерации за организацию саммита Россия — АСЕАН.
- Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня.
КАЗАНЬ, 17 июн – РИА Новости. Султан Брунея Хассанал Болкиах поблагодарил российского лидера Владимира Путина за организацию казанского саммита Россия - АСЕАН.
"Выражаю искреннюю признательность вам и Российской Федерации за организацию саммита, посвященного 35-летию отношений России и АСЕАН. Спасибо за теплый прием, оказанный мне и моей делегации", - сказал султан на встрече.
При этом Болкиах подчеркнул, что больше 10 лет не был в России, но все еще с теплом вспоминает свой предыдущий визит.
"Я очень рад вновь оказаться в России в красивом городе Казани", - добавил он.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.