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Султан Брунея поблагодарил Путина за организацию саммита Россия — АСЕАН - РИА Новости, 17.06.2026
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18:38 17.06.2026 (обновлено: 18:47 17.06.2026)
Султан Брунея поблагодарил Путина за организацию саммита Россия — АСЕАН

Султан Брунея Болкиах поблагодарил Путина за организацию саммита Россия — АСЕАН

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и султан Брунея Даруссалам Хаджи Хассанал Болкиах во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани
Президент РФ Владимир Путин и султан Брунея Даруссалам Хаджи Хассанал Болкиах во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и султан Брунея Даруссалам Хаджи Хассанал Болкиах во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Султан Брунея Хассанал Болкиах выразил благодарность Владимиру Путину и Российской Федерации за организацию саммита Россия — АСЕАН.
  • Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня.
КАЗАНЬ, 17 июн – РИА Новости. Султан Брунея Хассанал Болкиах поблагодарил российского лидера Владимира Путина за организацию казанского саммита Россия - АСЕАН.
Путин в среду прилетел в Казань для участия в саммите Россия – АСЕАН, на полях которого проводит серию двусторонних встреч.
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"Выражаю искреннюю признательность вам и Российской Федерации за организацию саммита, посвященного 35-летию отношений России и АСЕАН. Спасибо за теплый прием, оказанный мне и моей делегации", - сказал султан на встрече.
При этом Болкиах подчеркнул, что больше 10 лет не был в России, но все еще с теплом вспоминает свой предыдущий визит.
"Я очень рад вновь оказаться в России в красивом городе Казани", - добавил он.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.
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