Глава МИД Индонезии прибыл в Казань на саммит Россия — АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Индонезии Сугионо прибыл в Казань для участия в юбилейном саммите Россия — АСЕАН.
- Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17–19 июня.
ДЖАКАРТА, 17 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Индонезии Сугионо прибыл в Казань для участия в юбилейном саммите Россия–АСЕАН, сообщает телеканал Sidonews.
По его данным, глава внешнеполитического ведомства прибыл в столицу Татарстана во вторник и был встречен заместителем премьер-министра Татарстана Василем Шайхразиевым.
В аэропорту для индонезийской делегации организовали традиционную татарскую церемонию встречи гостей. Сугионо преподнесли хлеб-соль как символ уважения и гостеприимства, а также угостили национальным татарским сладким лакомством чак-чак.