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Глава МИД Индонезии прибыл в Казань на саммит Россия — АСЕАН - РИА Новости, 17.06.2026
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08:59 17.06.2026 (обновлено: 09:04 17.06.2026)
Глава МИД Индонезии прибыл в Казань на саммит Россия — АСЕАН

Глава МИД Индонезии Сугионо прибыл в Казань на саммит Россия — АСЕАН

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаги с символикой саммита "Россия – АСЕАН" в Казани. Саммит пройдет 17-18 июня в Казани
Флаги с символикой саммита Россия – АСЕАН в Казани. Саммит пройдет 17-18 июня в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Флаги с символикой саммита "Россия – АСЕАН" в Казани. Саммит пройдет 17-18 июня в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Индонезии Сугионо прибыл в Казань для участия в юбилейном саммите Россия — АСЕАН.
  • Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17–19 июня.
ДЖАКАРТА, 17 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Индонезии Сугионо прибыл в Казань для участия в юбилейном саммите Россия–АСЕАН, сообщает телеканал Sidonews.
По его данным, глава внешнеполитического ведомства прибыл в столицу Татарстана во вторник и был встречен заместителем премьер-министра Татарстана Василем Шайхразиевым.
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В аэропорту для индонезийской делегации организовали традиционную татарскую церемонию встречи гостей. Сугионо преподнесли хлеб-соль как символ уважения и гостеприимства, а также угостили национальным татарским сладким лакомством чак-чак.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН состоится 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
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КазаньИндонезияВасиль ШайхразиевРоссияСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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