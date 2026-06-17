Глава МИД Индонезии прибыл в Казань на саммит Россия — АСЕАН

ДЖАКАРТА, 17 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Индонезии Сугионо прибыл в Казань для участия в юбилейном саммите Россия–АСЕАН, сообщает телеканал Sidonews.

В аэропорту для индонезийской делегации организовали традиционную татарскую церемонию встречи гостей. Сугионо преподнесли хлеб-соль как символ уважения и гостеприимства, а также угостили национальным татарским сладким лакомством чак-чак.