Суд арестовал задержанного в Нижнем Тагиле "Адольфа Гитлера"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Студент строительного колледжа Тимофей Вахонин оформил заказ пиццы на имя «Адольф Гитлер» в торговом центре Нижнего Тагила.
- Против студента завели административное дело о пропаганде фашизма, так как он размещал свастику в интернете и демонстрировал ее по месту учебы.
- Суд признал Тимофея Вахонина виновным и назначил ему наказание в виде пяти суток в спецприемнике МВД для административных правонарушителей.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Суд арестовал задержанного студента, купившего пиццу под именем "Адольф Гитлер" в Нижнем Тагиле Свердловской области, выяснилось, что помимо этого молодой человек размещал свастику в интернете, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
В среду Горелых рассказывал агентству, что сотрудники полиции, в том числе из подразделения по противодействию экстремизму, в Нижнем Тагиле задержали студента строительного колледжа, оформившего в местном торговом центре заказ пиццы на имя "Адольф Гитлер". Против него завели административное дело о пропаганде фашизма. Взяли его по месту учебы, правоохранителям тот заявил, что раскаивается, якобы не осознавал смысл своего поступка.
"Свердловская полиция добилась ареста "Адольфа Гитлера". Судья Ленинского района Нижнего Тагила, рассмотрев материалы территориального ОВД, признала виновным местного жителя Тимофея Вахонина в распространении нацистской символики", – уточнил собеседник агентства.
Он отметил, что сотрудники полиции посетили место учебы студента, проверили его социальные сети, проанализировали контакты, отзывы педагогов и ровесников.
"Он не только представлялся главарем третьего рейха при заказе пиццы в торговом центре, но и демонстрировал свастику в интернете и по месту учебы. Собственные грехи сразу полностью признал… Удалил все размещенные в сети мерзости. Эти обстоятельства и отразились на приговоре суда. Вместо максимальных 15 суток ближайшие пять он проведет в спецприемнике МВД для административных правонарушителей", – продолжил представитель полицейского главка.
Горелых добавил, что в ближайшее время решится, продолжит ли фигурант учебу на электрика в строительном колледже или будет отчислен.