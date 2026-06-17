Суд арестовал задержанного в Нижнем Тагиле "Адольфа Гитлера"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Суд арестовал задержанного студента, купившего пиццу под именем "Адольф Гитлер" в Нижнем Тагиле Свердловской области, выяснилось, что помимо этого молодой человек размещал свастику в интернете, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

"Он не только представлялся главарем третьего рейха при заказе пиццы в торговом центре, но и демонстрировал свастику в интернете и по месту учебы. Собственные грехи сразу полностью признал… Удалил все размещенные в сети мерзости. Эти обстоятельства и отразились на приговоре суда. Вместо максимальных 15 суток ближайшие пять он проведет в спецприемнике МВД для административных правонарушителей", – продолжил представитель полицейского главка.