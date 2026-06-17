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Суд арестовал задержанного в Нижнем Тагиле "Адольфа Гитлера" - РИА Новости, 17.06.2026
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22:27 17.06.2026
Суд арестовал задержанного в Нижнем Тагиле "Адольфа Гитлера"

Горелых: суд арестовал задержанного в Нижнем Тагиле "Адольфа Гитлера"

© ГУ МВД России по Свердловской областиЖитель Нижнего Тагила, оформивший заказ на имя Адольф Гитлер в пиццерии
Житель Нижнего Тагила, оформивший заказ на имя Адольф Гитлер в пиццерии - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© ГУ МВД России по Свердловской области
Житель Нижнего Тагила, оформивший заказ на имя Адольф Гитлер в пиццерии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Студент строительного колледжа Тимофей Вахонин оформил заказ пиццы на имя «Адольф Гитлер» в торговом центре Нижнего Тагила.
  • Против студента завели административное дело о пропаганде фашизма, так как он размещал свастику в интернете и демонстрировал ее по месту учебы.
  • Суд признал Тимофея Вахонина виновным и назначил ему наказание в виде пяти суток в спецприемнике МВД для административных правонарушителей.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Суд арестовал задержанного студента, купившего пиццу под именем "Адольф Гитлер" в Нижнем Тагиле Свердловской области, выяснилось, что помимо этого молодой человек размещал свастику в интернете, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
В среду Горелых рассказывал агентству, что сотрудники полиции, в том числе из подразделения по противодействию экстремизму, в Нижнем Тагиле задержали студента строительного колледжа, оформившего в местном торговом центре заказ пиццы на имя "Адольф Гитлер". Против него завели административное дело о пропаганде фашизма. Взяли его по месту учебы, правоохранителям тот заявил, что раскаивается, якобы не осознавал смысл своего поступка.
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"Свердловская полиция добилась ареста "Адольфа Гитлера". Судья Ленинского района Нижнего Тагила, рассмотрев материалы территориального ОВД, признала виновным местного жителя Тимофея Вахонина в распространении нацистской символики", – уточнил собеседник агентства.
Он отметил, что сотрудники полиции посетили место учебы студента, проверили его социальные сети, проанализировали контакты, отзывы педагогов и ровесников.
"Он не только представлялся главарем третьего рейха при заказе пиццы в торговом центре, но и демонстрировал свастику в интернете и по месту учебы. Собственные грехи сразу полностью признал… Удалил все размещенные в сети мерзости. Эти обстоятельства и отразились на приговоре суда. Вместо максимальных 15 суток ближайшие пять он проведет в спецприемнике МВД для административных правонарушителей", – продолжил представитель полицейского главка.
Горелых добавил, что в ближайшее время решится, продолжит ли фигурант учебу на электрика в строительном колледже или будет отчислен.
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ПроисшествияНижний ТагилСвердловская областьЛенинский районАдольф ГитлерВалерий Горелых
 
 
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