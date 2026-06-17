На Украины попросили признать активы вице-премьера Кулебы необоснованными

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) просит суд признать необоснованными активы на сумму почти пять миллионов гривен (111,8 тысячи долларов), приобретенные вице-премьер-министром по восстановлению - министром развития общин и территорий страны Алексеем Кулебой, сообщает в среду ведомство.

Как сообщает САП, проведенный анализ официальных доходов и расходов Кулебы и его семьи установил, что у них не было достаточных законных доходов для приобретения этих активов. Прокурор САП обратился в суд с иском о признании необоснованными и взыскании с номинальной владелицы активов, законность происхождения которых вызывает обоснованное сомнение, в доход государства.