На Украины попросили признать активы вице-премьера Кулебы необоснованными

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) просит суд признать необоснованными активы на сумму почти пять миллионов гривен (111,8 тысячи долларов), приобретенные вице-премьер-министром Алексеем Кулебой.
- Прокурор САП обратился в Высший антикоррупционный суд с иском по материалам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
- Активы были приобретены Алексеем Кулебой через свою сестру.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) просит суд признать необоснованными активы на сумму почти пять миллионов гривен (111,8 тысячи долларов), приобретенные вице-премьер-министром по восстановлению - министром развития общин и территорий страны Алексеем Кулебой, сообщает в среду ведомство.
В сообщении говорится, что прокурор САП обратился в суд по материалам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
"Прокурор САП… обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными и взыскании в доход государства активов на сумму почти пять миллионов гривен (111,8 тысячи долларов - ред.), приобретенных вице-премьер-министром по восстановлению Украины – министром развития общин и территорий Украины Алексеем Кулебой (должность на время обращения с иском) через свою сестру", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Как сообщает САП, иск мотивирован тем, что в 2021 году, будучи в должности первого зампредседателя Киевской городской администрации, Кулеба через родную сестру заключил предварительные договоры купли-продажи квартиры и машиноместа в Киеве. Занимая должность замруководителя офиса президента Украины в 2023 году, Кулеба, по данным САП, обеспечил заключение договоров купли-продажи по указанным объектам, их государственную регистрацию, а также заключение договоров предоставления услуг по квартире и машино-месту, привлекая к этому своего водителя.
Как сообщает САП, проведенный анализ официальных доходов и расходов Кулебы и его семьи установил, что у них не было достаточных законных доходов для приобретения этих активов. Прокурор САП обратился в суд с иском о признании необоснованными и взыскании с номинальной владелицы активов, законность происхождения которых вызывает обоснованное сомнение, в доход государства.