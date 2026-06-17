Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура обжаловала в ВС решение о возврате ей дела пилота Белова - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:34 17.06.2026 (обновлено: 09:38 17.06.2026)
Прокуратура обжаловала в ВС решение о возврате ей дела пилота Белова

Прокуратура обжаловала решение о возврате дела посадившего самолет в поле пилота

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура подала жалобу в Верховный суд РФ на решение о возврате дела пилота Сергея Белова, посадившего самолет в поле в Новосибирской области.
  • Сергей Белов обвиняется по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) за посадку пассажирского самолета на пшеничное поле под Новосибирском в сентябре 2023 года.
  • Центральный райсуд Омска вернул дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, и Омский областной суд оставил это решение в силе.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Прокуратура подала жалобу в Верховный суд РФ на решение о возврате ей дела пилота Сергея Белова, посадившего самолет в поле в Новосибирской области, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что в Верховный суд РФ поступило представление заместителя генпрокурора Игоря Ткачева на решение суда, ВС уже истребовал дело.
Игорь Ляпустин в суде - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Защита обжаловала приговор главе "Мелбета" Ляпустину
9 июня, 04:11
Белов, который в сентябре 2023 года без жертв посадил пассажирский самолет рейсом Сочи-Омск на пшеничное поле под Новосибирском, обвиняется по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В ноябре 2025 года Центральный райсуд Омска вернул дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, решение было обжаловано, Омский областной суд оставил его в силе.
Первый замруководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Владимир Ануфриев в беседе с журналистами говорил, что если суд утвердит решение о возврате дела прокурору и его отправят на дорасследование, то оно не займет много времени. В СК считают, что расследование произведено полно, качественно и препятствий к рассмотрению дела в суде нет. По словам Ануфриева, длительный срок расследования был обусловлен тем, что следователи проверяли, действительно ли связано ошибочное решение командира самолета лететь в Новосибирск с правилами, действовавшими в авиакомпании.
Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, 12 сентября 2023 года совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. По данным авиакомпании, у Airbus А320 при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медпомощью из-за ушибов и повышения артериального давления.
Следствие считает, что Белов при отсутствии препятствий для безопасной посадки самолета в аэропорту назначения в Омске, нарушая правила, принял решение о перелете в аэропорт Новосибирска. При перелете самолета с технеисправностью гидросистемы и неубранными внутрь корпуса самолета шасси, вызвавшими повышенный расход топлива и его выработку, возникла реальная угроза отказа двигателей самолета. В итоге Белов решил вынужденно посадить самолет на сельскохозяйственное поле в Убинском районе Новосибирской области. Следователи оценили сумму ущерба, причиненного авиакомпании, почти в 119 миллионов рублей.
Ксения Белоусова - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Сделавшая кальян на куличе жительница Москвы обжаловала приговор
9 июня, 22:40
 
ПроисшествияОмскРоссияНовосибирскСергей БеловСледственный комитет России (СК РФ)Уральские авиалинииAirbusAirbus А320
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала