Прокуратура обжаловала в ВС решение о возврате ей дела пилота Белова

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Прокуратура подала жалобу в Верховный суд РФ на решение о возврате ей дела пилота Сергея Белова, посадившего самолет в поле в Новосибирской области, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.