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Суд в Кузбассе назначил похитителю ребенка запрет определенных действий - РИА Новости, 17.06.2026
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08:24 17.06.2026
Суд в Кузбассе назначил похитителю ребенка запрет определенных действий

В Кузбассе 18-летнему похитителю ребенка назначили запрет определенных действий

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 18-летний парень и 14-летний подросток силой засунули 10-летнего мальчика в багажник машины и увезли в гаражный массив, где удерживали.
  • Зенковский районный суд Прокопьевска избрал в отношении 18-летнего обвиняемого меру пресечения в виде запрета определенных действий на период предварительного расследования.
  • Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств похищения.
КЕМЕРОВО, 17 июн – РИА Новости. Суд в Прокопьевске Кемеровской области отправил под запрет определенных действий 18-летнего похитителя 10-летнего ребенка, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона.
В четверг пресс-служба полиции сообщала, что 18-летний парень и 14-летний подросток силой засунули 10-летнего мальчика в багажник машины и увезли в гаражный массив, где удерживали. Ребенок сумел выбраться и убежать. Полицейские задержали похитителей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы".
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств похищения.
"Зенковский районный суд Прокопьевска... учитывая данные о личности обвиняемого и материалы дела, избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде запрета определенных действий на период предварительного расследования", – сообщили в пресс-центре.
В ведомстве уточнили, что следствие ходатайствовало об аресте фигуранта, ссылаясь тяжесть преступления и обстоятельства дела.
Постановление суда не вступило в законную силу.
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