Суд в Кузбассе назначил похитителю ребенка запрет определенных действий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 18-летний парень и 14-летний подросток силой засунули 10-летнего мальчика в багажник машины и увезли в гаражный массив, где удерживали.
- Зенковский районный суд Прокопьевска избрал в отношении 18-летнего обвиняемого меру пресечения в виде запрета определенных действий на период предварительного расследования.
- Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств похищения.
КЕМЕРОВО, 17 июн – РИА Новости. Суд в Прокопьевске Кемеровской области отправил под запрет определенных действий 18-летнего похитителя 10-летнего ребенка, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона.
В четверг пресс-служба полиции сообщала, что 18-летний парень и 14-летний подросток силой засунули 10-летнего мальчика в багажник машины и увезли в гаражный массив, где удерживали. Ребенок сумел выбраться и убежать. Полицейские задержали похитителей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы".
Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств похищения.
"Зенковский районный суд Прокопьевска... учитывая данные о личности обвиняемого и материалы дела, избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде запрета определенных действий на период предварительного расследования", – сообщили в пресс-центре.
В ведомстве уточнили, что следствие ходатайствовало об аресте фигуранта, ссылаясь тяжесть преступления и обстоятельства дела.
Постановление суда не вступило в законную силу.