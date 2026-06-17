Суд взыскал с Клавы Коки долги по коммунальным платежам

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Суд в Москве взыскал с певицы Клавы Коки (Клавдии Высоковой) долги по коммунальным платежам, следует из материалов суда в распоряжении РИА Новости.

Все они касались взыскания с певицы платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию.