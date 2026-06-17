Суд взыскал с Клавы Коки долги по коммунальным платежам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд в Москве удовлетворил иски о взыскании с певицы Клавы Коки долгов по коммунальным платежам.
- Иски подали «Мосводоканал», Московская объединенная энергетическая компания и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Суд в Москве взыскал с певицы Клавы Коки (Клавдии Высоковой) долги по коммунальным платежам, следует из материалов суда в распоряжении РИА Новости.
Из них следует, что в 2025 и 2026 годах на Коку подали три иска - от Мосводоканала, Московской объединенной энергетической компании и Фонда капитального ремонта многоквартирных домов.
Все они касались взыскания с певицы платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию.
Суд удовлетворил все иски. Решения вступили в силу.
Суммы взыскиваемых долгов в материалах не сообщаются.