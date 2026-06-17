При стрельбе в больнице в США погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ В больнице города Уилмингтон в американском штате Делавэр произошла стрельба, в результате которой погиб один человек.

Подозреваемый в стрельбе остается на свободе, его личность устанавливается.

ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Один человек погиб в ходе стрельбы в больнице города Уилмингтон в американском штате Дэлавер, сообщил шеф местной полиции Вильфредо Кампос.

Ранее местные власти сообщили о двух пострадавших в ходе стрельбы в городской больнице.

"Один из пострадавших, к сожалению, скончался от полученных ранений", - сказал Кампос журналистам.