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При стрельбе в больнице в США погиб человек - РИА Новости, 17.06.2026
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04:24 17.06.2026
При стрельбе в больнице в США погиб человек

При стрельбе в больнице в Дэлавере погиб один человек

© AP Photo / Susan WalshСотрудники полиции в Вашингтоне, США
Сотрудники полиции в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Susan Walsh
Сотрудники полиции в Вашингтоне, США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В больнице города Уилмингтон в американском штате Делавэр произошла стрельба, в результате которой погиб один человек.
  • Подозреваемый в стрельбе остается на свободе, его личность устанавливается.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Один человек погиб в ходе стрельбы в больнице города Уилмингтон в американском штате Дэлавер, сообщил шеф местной полиции Вильфредо Кампос.
Ранее местные власти сообщили о двух пострадавших в ходе стрельбы в городской больнице.
"Один из пострадавших, к сожалению, скончался от полученных ранений", - сказал Кампос журналистам.
Он также добавил, что подозреваемый в настоящее время остается на свободе, правоохранители активно работают над установлением его личности.
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