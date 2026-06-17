В США при стрельбе в больнице пострадали два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ В городской больнице Уилмингтона, штат Делавэр, произошло два случая огнестрельного ранения.

Доступ в больницу ограничен, полиция ведет розыск подозреваемого и просит жителей избегать район больницы.

ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Власти американского города Уилмингтон, штат Делавэр, сообщили о двух пострадавших в ходе стрельбы в городской больнице.

"На данный момент полиция обнаружила двух пострадавших от огнестрельных ранений", - заявили власти города в соцсети Facebook*.

Доступ в больницу ограничен. Полиция, как отмечается, просит жителей избегать этот район.

Как утверждает телеканал ABC со ссылкой на источники, ведется розыск подозреваемого.