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В США при стрельбе в больнице пострадали два человека - РИА Новости, 17.06.2026
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02:16 17.06.2026
В США при стрельбе в больнице пострадали два человека

В Делавэре при стрельбе в больнице пострадали два человека

© AP Photo / David DermerАмериканская полиция на месте преступления
Американская полиция на месте преступления - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / David Dermer
Американская полиция на месте преступления . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городской больнице Уилмингтона, штат Делавэр, произошло два случая огнестрельного ранения.
  • Доступ в больницу ограничен, полиция ведет розыск подозреваемого и просит жителей избегать район больницы.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Власти американского города Уилмингтон, штат Делавэр, сообщили о двух пострадавших в ходе стрельбы в городской больнице.
"На данный момент полиция обнаружила двух пострадавших от огнестрельных ранений", - заявили власти города в соцсети Facebook*.
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Доступ в больницу ограничен. Полиция, как отмечается, просит жителей избегать этот район.
Как утверждает телеканал ABC со ссылкой на источники, ведется розыск подозреваемого.
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