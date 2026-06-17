В США при стрельбе в больнице пострадали два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городской больнице Уилмингтона, штат Делавэр, произошло два случая огнестрельного ранения.
- Доступ в больницу ограничен, полиция ведет розыск подозреваемого и просит жителей избегать район больницы.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Власти американского города Уилмингтон, штат Делавэр, сообщили о двух пострадавших в ходе стрельбы в городской больнице.
"На данный момент полиция обнаружила двух пострадавших от огнестрельных ранений", - заявили власти города в соцсети Facebook*.
При стрельбе в Техасе один человек погиб, 11 ранены
12 июня, 22:09
Доступ в больницу ограничен. Полиция, как отмечается, просит жителей избегать этот район.
Как утверждает телеканал ABC со ссылкой на источники, ведется розыск подозреваемого.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.