В башкирском Стерлитамаке в ДТП погибли два человека

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"В результате ДТП 18-летний водитель ВАЗ-2109 и его 17-летний пассажир получили несовместимые с жизнью травмы. Еще один 16-летний пассажир ВАЗ-2109 бригадой скорой помощи доставлен в больницу города Стерлитамака", - говорится в сообщении.