В башкирском Стерлитамаке в ДТП погибли два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В башкирском Стерлитамаке произошло столкновение двух автомобилей: ВАЗ-2109 и Renault Espace.
- В результате ДТП погибли двое молодых людей 18 и 17 лет, еще один 16-летний пассажир ВАЗ-2109 доставлен в больницу.
УФА, 17 июн - РИА Новости. Двое молодых людей 18 и 17 лет погибли, один несовершеннолетний пострадал при столкновении двух автомобилей в башкирском Стерлитамаке, сообщает Госавтоинспекция региона.
По данным ведомства в ночь на среду на улице Худайбердина столкнулись ВАЗ-2109 и Renault Espace.
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"В результате ДТП 18-летний водитель ВАЗ-2109 и его 17-летний пассажир получили несовместимые с жизнью травмы. Еще один 16-летний пассажир ВАЗ-2109 бригадой скорой помощи доставлен в больницу города Стерлитамака", - говорится в сообщении.
Водитель иномарки не пострадал, добавили в Госавтоинспекции Башкирии.