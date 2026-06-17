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В башкирском Стерлитамаке в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 17.06.2026
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08:06 17.06.2026
В башкирском Стерлитамаке в ДТП погибли два человека

В Стерлитамаке в ДТП погибли два человека, еще один пострадал

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В башкирском Стерлитамаке произошло столкновение двух автомобилей: ВАЗ-2109 и Renault Espace.
  • В результате ДТП погибли двое молодых людей 18 и 17 лет, еще один 16-летний пассажир ВАЗ-2109 доставлен в больницу.
УФА, 17 июн - РИА Новости. Двое молодых людей 18 и 17 лет погибли, один несовершеннолетний пострадал при столкновении двух автомобилей в башкирском Стерлитамаке, сообщает Госавтоинспекция региона.
По данным ведомства в ночь на среду на улице Худайбердина столкнулись ВАЗ-2109 и Renault Espace.
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"В результате ДТП 18-летний водитель ВАЗ-2109 и его 17-летний пассажир получили несовместимые с жизнью травмы. Еще один 16-летний пассажир ВАЗ-2109 бригадой скорой помощи доставлен в больницу города Стерлитамака", - говорится в сообщении.
Водитель иномарки не пострадал, добавили в Госавтоинспекции Башкирии.
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