СМИ: в США обсуждают платное сопровождение судов через Ормузский пролив

Краткий пересказ от РИА ИИ Администрация США обсуждает возобновление судоходства через Ормузский пролив, в том числе вариант с платным сопровождением танкеров.

Рассматривается возможность применения закона об оборонном производстве, чтобы обязать американские страховые компании предоставлять судам страховое покрытие.

Предполагается участие европейских стран в обеспечении морской безопасности в Персидском заливе.

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Администрация США обсуждает перспективы возобновления судоходства через Ормузский пролив, в том числе вариант с платным сопровождением танкеров, утверждает издание Politico.

По словам неназванных источников издания из сферы энергетики, Трамп и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс поручили чиновникам придумать, как уговорить владельцев судов пойти на риск пересечения Ормузского пролива . Речь, в частности, идет о том, как убедить страховые компании покрывать такие рейсы. Одна из идей предполагает ускоренное прохождение пролива за плату и в сопровождении американских кораблей.

"Обсуждается возможность ускоренного прохождения контроля в сопровождении США — например, как приобретение VIP-прохода для судна. Согласно концепции, плата может взиматься за ускоренное прохождение, возможно с военным сопровождением", — пишет Politico

Как рассказал газете руководитель одной из энергетических компаний, рассматривается вариант с применением закона об оборонном производстве, который позволит обязать американские страховые компании предоставлять судам страховое покрытие.

Бывший чиновник американской администрации уточнил, что схема предполагает участие европейских стран. Если же соглашение Вашингтона и Тегерана сорвется, то европейские военно-морские силы тоже окажутся в Ормузском проливе, добавил он.

« "Идея взимания США платы с судов <…> направлена ​​на создание пространства для Франции, Великобритании и других стран, чтобы они могли занять позиции в Персидском заливе, взять на себя ответственность за морскую безопасность и создать дополнительный сдерживающий фактор для иранцев", — приводит газета слова своего собеседника.

Пока ни одну из идей по проходу танкеров в Ормузском проливе не доработали, отметили источники.

В ночь на 15 июня США и Иран объявили о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании. Подписание запланировано на 19 июня в Женеве . В этот же день, как утверждают в Вашингтоне, полностью возобновится судоходство в Ормузском проливе.