СМИ: в США обсуждают платное сопровождение судов через Ормузский пролив

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Администрация США обсуждает возобновление судоходства через Ормузский пролив, в том числе вариант с платным сопровождением танкеров.
- Рассматривается возможность применения закона об оборонном производстве, чтобы обязать американские страховые компании предоставлять судам страховое покрытие.
- Предполагается участие европейских стран в обеспечении морской безопасности в Персидском заливе.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Администрация США обсуждает перспективы возобновления судоходства через Ормузский пролив, в том числе вариант с платным сопровождением танкеров, утверждает издание Politico.
По словам неназванных источников издания из сферы энергетики, Трамп и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс поручили чиновникам придумать, как уговорить владельцев судов пойти на риск пересечения Ормузского пролива. Речь, в частности, идет о том, как убедить страховые компании покрывать такие рейсы. Одна из идей предполагает ускоренное прохождение пролива за плату и в сопровождении американских кораблей.
Как рассказал газете руководитель одной из энергетических компаний, рассматривается вариант с применением закона об оборонном производстве, который позволит обязать американские страховые компании предоставлять судам страховое покрытие.
Бывший чиновник американской администрации уточнил, что схема предполагает участие европейских стран. Если же соглашение Вашингтона и Тегерана сорвется, то европейские военно-морские силы тоже окажутся в Ормузском проливе, добавил он.
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"Идея взимания США платы с судов <…> направлена на создание пространства для Франции, Великобритании и других стран, чтобы они могли занять позиции в Персидском заливе, взять на себя ответственность за морскую безопасность и создать дополнительный сдерживающий фактор для иранцев", — приводит газета слова своего собеседника.
Пока ни одну из идей по проходу танкеров в Ормузском проливе не доработали, отметили источники.
Ирану соглашение позволит продавать нефть, США также должны снять с него все санкции. Тегеран, со своей стороны, обязуется обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе. При этом он будет брать плату за услуги, охрану окружающей среды и страхование, но не пошлины за проход.