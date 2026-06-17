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СМИ: в США обсуждают платное сопровождение судов через Ормузский пролив - РИА Новости, 17.06.2026
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08:35 17.06.2026 (обновлено: 10:11 17.06.2026)
СМИ: в США обсуждают платное сопровождение судов через Ормузский пролив

Politico: в США обсуждают платный проход для судов через Ормузский пролив

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Администрация США обсуждает возобновление судоходства через Ормузский пролив, в том числе вариант с платным сопровождением танкеров.
  • Рассматривается возможность применения закона об оборонном производстве, чтобы обязать американские страховые компании предоставлять судам страховое покрытие.
  • Предполагается участие европейских стран в обеспечении морской безопасности в Персидском заливе.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Администрация США обсуждает перспективы возобновления судоходства через Ормузский пролив, в том числе вариант с платным сопровождением танкеров, утверждает издание Politico.
По словам неназванных источников издания из сферы энергетики, Трамп и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс поручили чиновникам придумать, как уговорить владельцев судов пойти на риск пересечения Ормузского пролива. Речь, в частности, идет о том, как убедить страховые компании покрывать такие рейсы. Одна из идей предполагает ускоренное прохождение пролива за плату и в сопровождении американских кораблей.
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"Обсуждается возможность ускоренного прохождения контроля в сопровождении США — например, как приобретение VIP-прохода для судна. Согласно концепции, плата может взиматься за ускоренное прохождение, возможно с военным сопровождением", — пишет Politico.
Как рассказал газете руководитель одной из энергетических компаний, рассматривается вариант с применением закона об оборонном производстве, который позволит обязать американские страховые компании предоставлять судам страховое покрытие.
Бывший чиновник американской администрации уточнил, что схема предполагает участие европейских стран. Если же соглашение Вашингтона и Тегерана сорвется, то европейские военно-морские силы тоже окажутся в Ормузском проливе, добавил он.
«

"Идея взимания США платы с судов <…> направлена ​​на создание пространства для Франции, Великобритании и других стран, чтобы они могли занять позиции в Персидском заливе, взять на себя ответственность за морскую безопасность и создать дополнительный сдерживающий фактор для иранцев", — приводит газета слова своего собеседника.

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Пока ни одну из идей по проходу танкеров в Ормузском проливе не доработали, отметили источники.
В ночь на 15 июня США и Иран объявили о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании. Подписание запланировано на 19 июня в Женеве. В этот же день, как утверждают в Вашингтоне, полностью возобновится судоходство в Ормузском проливе.
Ирану соглашение позволит продавать нефть, США также должны снять с него все санкции. Тегеран, со своей стороны, обязуется обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе. При этом он будет брать плату за услуги, охрану окружающей среды и страхование, но не пошлины за проход.
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