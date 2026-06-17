ВС США нанесли удар по предполагаемому судну наркоторговцев в Тихом океане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы США нанесли удар по предполагаемому судну наркоторговцев в Тихом океане.
- В результате удара погиб один человек, двое других мужчин выжили.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Вооруженные силы США нанесли удар по предполагаемому судну наркоторговцев в Тихом океане, погиб один человек, сообщило Южное командование Соединенных Штатов (SOUTHCOM).
"Разведданные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и было задействовано в операциях по перевозке наркотиков. В ходе удара был убит один наркотеррорист, двое других мужчин выжили", - говорится в заявлении командования.