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ВС США нанесли удар по предполагаемому судну наркоторговцев в Тихом океане - РИА Новости, 17.06.2026
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03:31 17.06.2026
ВС США нанесли удар по предполагаемому судну наркоторговцев в Тихом океане

ВС США нанесли удар по предполагаемому судну наркоторговцев, погиб человек

© Фото : U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Edward Guttierrez IIIЭсминец ВМС США Donald Cook
Эсминец ВМС США Donald Cook - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Edward Guttierrez III
Эсминец ВМС США Donald Cook. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы США нанесли удар по предполагаемому судну наркоторговцев в Тихом океане.
  • В результате удара погиб один человек, двое других мужчин выжили.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Вооруженные силы США нанесли удар по предполагаемому судну наркоторговцев в Тихом океане, погиб один человек, сообщило Южное командование Соединенных Штатов (SOUTHCOM).
"Разведданные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и было задействовано в операциях по перевозке наркотиков. В ходе удара был убит один наркотеррорист, двое других мужчин выжили", - говорится в заявлении командования.
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