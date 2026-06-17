У здания суда в Миннесоте произошли столкновения протестующих с силовиками

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У здания городского суда в Сент-Поле, штат Миннесота, произошли столкновения протестующих с силовиками.
- Протестующие собрались, чтобы осудить аресты, связанные с обеспечением соблюдения иммиграционного законодательства, и в ответ на это силовики применили перцовые баллончики.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Столкновения протестующих против антимиграционных арестов с силовиками произошли у здания городского суда в Сент-Поле, штат Миннесота, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"В Сент-Поле, штат Миннесота, произошли столкновения протестующих с сотрудниками Службы судебных приставов США", - пишет агентство.
Отмечается, что десятки протестующих собрались у здания федерального суда города, чтобы осудить аресты, связанные с обеспечением соблюдения иммиграционного законодательства. В ответ на это силовики применили против них перцовые баллончики.
В городе Миннеаполис, штат Миннесота, в начале января рейды Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) сопровождались протестами, агент ICE стрелял в женщину-водителя, которая отказалась остановиться и продолжила движение, хотя перед ней стояли правоохранители. Позже офицер приграничного патруля стрелял в вооруженного мужчину. И женщина, и мужчина скончались.