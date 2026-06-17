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Вэнс сделал неожиданное заявление о помощи Украине - РИА Новости, 17.06.2026
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02:25 17.06.2026 (обновлено: 10:33 17.06.2026)
Вэнс сделал неожиданное заявление о помощи Украине

Вэнс: США не смогли помочь Украине сократить разрыв с РФ в военном потенциале

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВице-президент Джей Ди Вэнс во время выступления в рамках дискуссии в Вашингтоне, организованной Мюнхенской конференцией по безопасности
Вице-президент Джей Ди Вэнс во время выступления в рамках дискуссии в Вашингтоне, организованной Мюнхенской конференцией по безопасности - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что Соединенные Штаты неспособны помочь Украине сократить разрыв в военном потенциале с Россией.
  • По мнению Вэнса, американские ресурсы более ограничены, чем готовы были признать его коллеги по сенату.
ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс еще в 2024 году считал, что Соединенные Штаты неспособны помочь Украине сократить разрыв в военном потенциале с Россией, говорится в его новой книге, с которой ознакомилось РИА Новости.
В одной из глав только что вышедшей книги "Причастие: поиск пути обратно к вере" Вэнс рассказывает о своем визите на Мюнхенскую конференцию в 2024 году еще в качестве сенатора.
"Я считал, что Соединенные Штаты гораздо более ограничены в ресурсах, чем готовы были признать мои коллеги по сенату. <...> Разрыв между возможностями Украины и России в проецировании военной силы был огромен, и мы были неспособны в одиночку помочь украинцам сократить этот разрыв", — пишет Вэнс о визите.
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