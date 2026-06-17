Вэнс сделал неожиданное заявление о помощи Украине

ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс еще в 2024 году считал, что Соединенные Штаты неспособны помочь Украине сократить разрыв в военном потенциале с Россией, говорится в его новой книге, с которой ознакомилось РИА Новости.

В одной из глав только что вышедшей книги "Причастие: поиск пути обратно к вере" Вэнс рассказывает о своем визите на Мюнхенскую конференцию в 2024 году еще в качестве сенатора.