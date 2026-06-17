Рейтинг@Mail.ru
Солнцев: имена воинов СВО увековечат в сквере оренбургского Бугуруслана - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
10:44 17.06.2026 (обновлено: 10:45 17.06.2026)
Солнцев: имена воинов СВО увековечат в сквере оренбургского Бугуруслана

Солнцев: имена воинов СВО увековечат в обновленном сквере Бугуруслана

© Фото : пресс-служба врио губернатора Оренбургской областиВрио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : пресс-служба врио губернатора Оренбургской области
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Бугуруслане идет масштабная реконструкция городского сквера и Аллеи Славы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
  • В сквере будет установлен памятник погибшим участникам СВО, на котором будут увековечены их имена.
  • Все работы планируется завершить к 1 сентября.
УФА, 17 июн – РИА Новости. Имена воинов, погибших в спецоперации, увековечат в обновленном городском сквере в оренбургском Бугуруслане, где идет масштабная реконструкция территории по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев на платформе "Макс".
Евгений Солнцев в Бугуруслане проверил ход реконструкции городского сквера и Аллеи Славы на улице Коммунистической.
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Солнцев: в Оренбуржье отремонтированы пять мостов
9 июня, 10:27
"В прошлом году территория победила во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Бугурусланцы самостоятельно выбрали объект для благоустройства, в этом году уже идет реализация проекта", - сказал губернатор Оренбуржья.
Здесь преображают сразу две части территории. Первая – это сам городской сквер. Там строители заменят дорожное покрытие, появятся новые зеленые насаждения. Для детей будет организована игровая площадка.
"Кроме того, в сквере будет комфортно провести время с книгой. В проекте учтено создание литературной аллеи с качелями и скамьями. Благодаря тому, что парковая территория будет расширена, установим на Аллее Славы памятник погибшим участникам СВО, там же будут увековечены их имена", - сказал Евгений Солнцев.
В саду имени Ленина в рамках этого проекта появится сухой фонтан с зонами для отдыха и велосипедными дорожками. Главная задача – добавить как можно больше зеленых насаждений. Это также пожелание местных жителей, отметил он.
"По проекту все работы должны быть завершены к 1 сентября. Осенью обязательно вернусь сюда снова, чтобы вместе с бугурусланцами оценить преображенное пространство", - добавил Евгений Солнцев.
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Солнцев: более 17 соглашений заключила Оренбургская область на ПМЭФ
5 июня, 21:18
 
Оренбургская областьБугурусланОренбургская областьЕвгений Солнцев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала