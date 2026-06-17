Солнцев: имена воинов СВО увековечат в сквере оренбургского Бугуруслана

Краткий пересказ от РИА ИИ В Бугуруслане идет масштабная реконструкция городского сквера и Аллеи Славы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В сквере будет установлен памятник погибшим участникам СВО, на котором будут увековечены их имена.

Все работы планируется завершить к 1 сентября.

УФА, 17 июн – РИА Новости. Имена воинов, погибших в спецоперации, увековечат в обновленном городском сквере в оренбургском Бугуруслане, где идет масштабная реконструкция территории по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев на платформе " Имена воинов, погибших в спецоперации, увековечат в обновленном городском сквере в оренбургском Бугуруслане, где идет масштабная реконструкция территории по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев на платформе " Макс ".

Евгений Солнцев в Бугуруслане проверил ход реконструкции городского сквера и Аллеи Славы на улице Коммунистической.

"В прошлом году территория победила во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Бугурусланцы самостоятельно выбрали объект для благоустройства, в этом году уже идет реализация проекта", - сказал губернатор Оренбуржья.

Здесь преображают сразу две части территории. Первая – это сам городской сквер. Там строители заменят дорожное покрытие, появятся новые зеленые насаждения. Для детей будет организована игровая площадка.

"Кроме того, в сквере будет комфортно провести время с книгой. В проекте учтено создание литературной аллеи с качелями и скамьями. Благодаря тому, что парковая территория будет расширена, установим на Аллее Славы памятник погибшим участникам СВО, там же будут увековечены их имена", - сказал Евгений Солнцев.

В саду имени Ленина в рамках этого проекта появится сухой фонтан с зонами для отдыха и велосипедными дорожками. Главная задача – добавить как можно больше зеленых насаждений. Это также пожелание местных жителей, отметил он.