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Союз АСЕАН с США не повлияет на отношения с Россией, заявил генсек - РИА Новости, 17.06.2026
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17:10 17.06.2026
Союз АСЕАН с США не повлияет на отношения с Россией, заявил генсек

Генсек АСЕАН Хоурн: отношения с США не повлияют на сотрудничество с Россией

© РИА НовостиДеловой форум "Россия – АСЕАН" в Казани
Деловой форум Россия – АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости
Деловой форум "Россия – АСЕАН" в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хоурн сообщил, что союзнические отношения Филиппин с США не повлияют на сотрудничество ассоциации с Россией.
  • Он подчеркнул важность взаимодействия с давними партнерами, включая Россию.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Союзнические отношения председательствующих в АСЕАН Филиппин с США не повлияют на сотрудничество ассоциации с Россией, сообщил РИА Новости генеральный секретарь организации Као Ким Хоурн.
«
"Нет, я так не думаю. Страна-председатель должна отражать позицию и интересы всех членов, а не одной страны", - сказал он, отвечая на вопрос о влиянии союза Манилы и Вашингтона на отношения организации с Москвой.
По словам генерального секретаря, в рамках АСЕАН важно работать совместно.
"Я считаю, АСЕАН - это про взаимодействие, особенно с нашими партнерами. Россия является одним из наших давних партеров по диалогу. Поэтому, я думаю, важно сохранять приверженность нашему партнерству", - подчеркнул он.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН состоится 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
Баннер с символикой саммита Россия – АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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