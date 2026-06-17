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СМИ: разногласия и страх ответных мер не дадут ЕС принять меры против Китая - РИА Новости, 17.06.2026
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12:32 17.06.2026
СМИ: разногласия и страх ответных мер не дадут ЕС принять меры против Китая

Euractiv: разногласия и страх ответных мер не дадут ЕС принять меры против КНР

© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Николай Разуваев
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Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Еврокомиссия разработала пакет защитных торговых мер против дешевого импорта из Китая.
  • Принятие конкретных мер ЕС в отношении Китая может быть затруднено из-за страха ответных действий со стороны Пекина и внутренних разногласий в Евросоюзе.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Евросоюзу, вероятно, будет сложно прийти к принятию конкретных мер в отношении Китая из-за внутренних разногласий и страха ответных действий со стороны Пекина, пишет издание Euractiv.
Ранее издание Politico сообщало, что Еврокомиссия разработала пакет защитных торговых мер против дешевого импорта из Китая. Кроме того, газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что еврокомиссар по торговле Марош Шефчович прорабатывает пошлины на китайские химикаты и оборудование, чтобы остановить сильный наплыв продукции, который "пошатнул позиции европейских производителей".
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"Несмотря на ужесточение тона в отношении Пекина в институтах ЕС и таких столицах, как Берлин, немногие ожидают, что блок договорится о конкретных мерах. Страх ответных мер со стороны Китая, вероятно, продолжит разделять страны ЕС", - говорится в публикации Euractiv.
В конце мая американская газета New York Times писала, что Европа приближается к торговой войне с Китаем, опасаясь экзистенциальных угроз для своих отраслей промышленности из-за наплыва дешевых китайских товаров на континент. При этом министерство коммерции КНР 21 мая заявило, что Китай примет решительные ответные меры, если ЕС начнет ограничивать китайские компании и товары.
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