СМИ: разногласия и страх ответных мер не дадут ЕС принять меры против Китая

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Еврокомиссия разработала пакет защитных торговых мер против дешевого импорта из Китая.
- Принятие конкретных мер ЕС в отношении Китая может быть затруднено из-за страха ответных действий со стороны Пекина и внутренних разногласий в Евросоюзе.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Евросоюзу, вероятно, будет сложно прийти к принятию конкретных мер в отношении Китая из-за внутренних разногласий и страха ответных действий со стороны Пекина, пишет издание Euractiv.
Ранее издание Politico сообщало, что Еврокомиссия разработала пакет защитных торговых мер против дешевого импорта из Китая. Кроме того, газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что еврокомиссар по торговле Марош Шефчович прорабатывает пошлины на китайские химикаты и оборудование, чтобы остановить сильный наплыв продукции, который "пошатнул позиции европейских производителей".
В конце мая американская газета New York Times писала, что Европа приближается к торговой войне с Китаем, опасаясь экзистенциальных угроз для своих отраслей промышленности из-за наплыва дешевых китайских товаров на континент. При этом министерство коммерции КНР 21 мая заявило, что Китай примет решительные ответные меры, если ЕС начнет ограничивать китайские компании и товары.