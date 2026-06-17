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СМИ: ЕС разрабатывает пакет экономической поддержки экспорта из Армении - РИА Новости, 17.06.2026
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09:58 17.06.2026
СМИ: ЕС разрабатывает пакет экономической поддержки экспорта из Армении

FT: ЕС разрабатывает экстренную экономическую помощь экспорту из Армении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПродажа овощей и фруктов
Продажа овощей и фруктов - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз разрабатывает пакет экономической поддержки для Армении, который включает снижение пошлин на экспорт армянских продуктов питания и сельхозпродукции.
  • Предлагаемая мера охватит около 20 категорий товаров, но ее реализации может помешать вопрос армянского коньяка.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Евросоюз разрабатывает пакет экономической поддержки для Армении, включающий снижение пошлин на экспорт армянских продуктов питания и сельхозпродукции, сообщает издание Financial Times со ссылкой на четыре источника.
"Европейская комиссия разрабатывает так называемые автономные торговые меры, которые снизят пошлины на экспорт армянских продуктов питания и сельскохозяйственной продукции", - пишет издание.
По словам источников, предлагаемая мера охватит около 20 категорий товаров и будет официально выдвинута для рассмотрения в течение нескольких недель. Двое из собеседников издания заявили, что инициативу может застопорить вопрос армянского коньяка, одного из основных экспортных товаров Армении, учитывая важность производства коньяка для Франции.
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