СМИ: ЕС разрабатывает пакет экономической поддержки экспорта из Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз разрабатывает пакет экономической поддержки для Армении, который включает снижение пошлин на экспорт армянских продуктов питания и сельхозпродукции.
- Предлагаемая мера охватит около 20 категорий товаров, но ее реализации может помешать вопрос армянского коньяка.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Евросоюз разрабатывает пакет экономической поддержки для Армении, включающий снижение пошлин на экспорт армянских продуктов питания и сельхозпродукции, сообщает издание Financial Times со ссылкой на четыре источника.
"Европейская комиссия разрабатывает так называемые автономные торговые меры, которые снизят пошлины на экспорт армянских продуктов питания и сельскохозяйственной продукции", - пишет издание.
По словам источников, предлагаемая мера охватит около 20 категорий товаров и будет официально выдвинута для рассмотрения в течение нескольких недель. Двое из собеседников издания заявили, что инициативу может застопорить вопрос армянского коньяка, одного из основных экспортных товаров Армении, учитывая важность производства коньяка для Франции.