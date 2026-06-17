Рейтинг@Mail.ru
Незапланированная посадка самолета Smartavia в Сочи прошла штатно - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:56 17.06.2026 (обновлено: 00:03 18.06.2026)

Незапланированная посадка самолета Smartavia в Сочи прошла штатно

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Smartavia
Самолет авиакомпании Smartavia - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании Smartavia. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Незапланированная посадка самолета Smartavia в Сочи после индикации одной из систем на борту прошла штатно, пострадавших нет, сообщила авиакомпания.
Ранее в среду самолет авиакомпании Smartavia подал аварийный сигнал над Черным морем после вылета из Сочи, следует из данных сервиса Flightradar24. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Сочи.
Самолет - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Прокуратура проконтролирует соблюдение прав пассажиров севшего в Сочи рейса
Вчера, 23:59
"Посадка выполнена в штатном режиме. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал", - говорится в сообщении в Telegram-канале Smartavia.
"Самолет авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс 5Н164 Сочи — Архангельск, благополучно совершил посадку в аэропорту Сочи. После взлета экипаж зафиксировал срабатывание индикации одной из систем самолета. В соответствии с требованиями безопасности было принято решение о возврате в аэропорт вылета", - сообщает компания.
"Для пассажиров будет организован перелет в аэропорт Архангельск на резервном воздушном судне", - говорится в сообщении в канале Smartavia.
Также в авиакомпании отметили, что самолет, вынужденно вернувшийся в аэропорт вылета, будет осмотрен техническими специалистами.
Самолет Ан-148-100Е - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Самолет из Нового Уренгоя экстренно сел в Тюмени из-за проблем с крылом
24 февраля, 20:50
 
СочиАрхангельскПроисшествияSmartaviaЧерное море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала