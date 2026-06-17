Незапланированная посадка самолета Smartavia в Сочи прошла штатно

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Незапланированная посадка самолета Smartavia в Сочи после индикации одной из систем на борту прошла штатно, пострадавших нет, сообщила авиакомпания.

Ранее в среду самолет авиакомпании Smartavia подал аварийный сигнал над Черным морем после вылета из Сочи , следует из данных сервиса Flightradar24. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Сочи.

"Посадка выполнена в штатном режиме. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал", - говорится в сообщении в Telegram-канале Smartavia.

"Самолет авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс 5Н164 Сочи — Архангельск , благополучно совершил посадку в аэропорту Сочи. После взлета экипаж зафиксировал срабатывание индикации одной из систем самолета. В соответствии с требованиями безопасности было принято решение о возврате в аэропорт вылета", - сообщает компания.

"Для пассажиров будет организован перелет в аэропорт Архангельск на резервном воздушном судне", - говорится в сообщении в канале Smartavia.