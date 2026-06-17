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Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье - РИА Новости, 17.06.2026
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21:13 17.06.2026 (обновлено: 21:22 17.06.2026)
Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье

СК: два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудники следственного комитета
Сотрудники следственного комитета - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Московской области на аэродроме Вихрево потерпел крушение легкомоторный самолет.
  • Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
  • Предварительно установлено, что два человека погибли, число пострадавших уточняется, проводятся экспертизы и следственные действия.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Московской области, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура информировала, что легкомоторный самолет потерпел крушение на аэродроме Вихрево в Подмосковье, была организована проверка.
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"Возбуждено уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Московской области... По признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом)... Предварительно, два человека погибли", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Число пострадавших выясняется, уточнили в следственном управлении.
"Следователи и криминалисты Западного МСУТ СК России проводят осмотр места крушения самолета. В рамках расследования рассматриваются различные версии произошедшего. Для выяснения всех обстоятельств и причин авиапроисшествия проводится комплекс следственных действий, назначены летно-техническая, химическая и судебно-медицинская экспертизы", - добавили в ведомстве.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)РоссияМосковская межрегиональная транспортная прокуратура
 
 
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