СК Белоруссии завел дело после атаки ВСУ на автобус в Брянской области

МИНСК, 17 июн – РИА Новости. СК Белоруссии возбудил уголовное дело и находится в контакте с российскими следователями в связи с атакой беспилотника ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области, сообщил глава ведомства Константин Бычек.