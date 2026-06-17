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СК Белоруссии завел дело после атаки ВСУ на автобус в Брянской области - РИА Новости, 17.06.2026
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14:34 17.06.2026 (обновлено: 14:38 17.06.2026)
СК Белоруссии завел дело после атаки ВСУ на автобус в Брянской области

СК Белоруссии завел дело после атаки ВСУ на автобус с детьми в Брянской области

© Фото опубликовано белорусскими СМИПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото опубликовано белорусскими СМИ
Последствия удара по автобусу в Брянской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • СК Белоруссии возбудил уголовное дело в связи с атакой беспилотника ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.
  • Погибла женщина, сопровождавшая детскую футбольную команду, ранены семь человек, в том числе пятеро детей.
МИНСК, 17 июн – РИА Новости. СК Белоруссии возбудил уголовное дело и находится в контакте с российскими следователями в связи с атакой беспилотника ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области, сообщил глава ведомства Константин Бычек.
Как сообщил ранее в среду губернатор Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пятеро детей, им оказывается помощь.
"В настоящее время по данному факту (СК Белоруссии - ред.) возбуждено уголовное дело, проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации", - сказал он журналистам в среду в Минске.
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