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СК возбудил дело о теракте из-за удара ВСУ по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 17.06.2026
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13:00 17.06.2026 (обновлено: 13:21 17.06.2026)
СК возбудил дело о теракте из-за удара ВСУ по автобусу в Брянской области

СК России возбудил дело о теракте из-за удара ВСУ по автобусу в Брянской области

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которые ехали на отдых в Геленджик.
  • СК России возбудил уголовное дело о теракте по факту удара ВСУ по автобусу в Брянской области.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту удара ВСУ по автобусу в Брянской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которые ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, ранены шесть человек, включая четверых детей.
"По факту удара ВСУ по пассажирскому автобусу на трассе А240 в Брянской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (террористический акт)", - сказала она.
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
ВСУ атаковали в Брянской области автобус с детьми из Белоруссии
Вчера, 12:39
 
ПроисшествияБрянская областьСледственный комитет России (СК РФ)РоссияАтака ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии
 
 
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