СК возбудил дело о теракте из-за удара ВСУ по автобусу в Брянской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которые ехали на отдых в Геленджик.
- СК России возбудил уголовное дело о теракте по факту удара ВСУ по автобусу в Брянской области.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту удара ВСУ по автобусу в Брянской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которые ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, ранены шесть человек, включая четверых детей.
"По факту удара ВСУ по пассажирскому автобусу на трассе А240 в Брянской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (террористический акт)", - сказала она.