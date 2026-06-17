В Саратовской области завали дело после гибели рабочего на химпредприятии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Саратовской области после утечки аммиака на предприятии погиб рабочий.
- Предприятие, где произошла авария, принадлежит саратовскому филиалу компании ООО «Трансаммиак».
- Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.
САРАТОВ, 17 июн - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено в Саратовской области после гибели рабочего из-за утечки аммиака, сообщило региональное СУСК РФ.
Ранее в областном ГУМЧС информировали, что во вторник на промышленном предприятии произошла авария с выбросом химически опасных веществ, в результате чего погиб человек. Утечка ликвидирована. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что предприятие принадлежит саратовскому филиалу компании ООО "Трансаммиак".
"По версии следствия, 16 июня 2026 года оператор предприятия, специализирующегося на транспортировке жидкого аммиака, находясь на насосной станции, расположенной вблизи села Грачевка Петровского района, производил налив жидкого аммиака в автоцистерну. В ходе проведения работ произошли повреждение наливного рукава и утечка жидкого аммиака в окружающую среду. В результате смерть рабочего наступила на рабочем месте", - говорится в сообщении следственного управления в канале на платформе "Макс".
По факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека), добавили в СУСК. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.