В Саратовской области завали дело после гибели рабочего на химпредприятии

Ранее в областном ГУМЧС информировали, что во вторник на промышленном предприятии произошла авария с выбросом химически опасных веществ, в результате чего погиб человек. Утечка ликвидирована. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что предприятие принадлежит саратовскому филиалу компании ООО "Трансаммиак".