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В Саратовской области завали дело после гибели рабочего на химпредприятии - РИА Новости, 17.06.2026
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10:37 17.06.2026
В Саратовской области завали дело после гибели рабочего на химпредприятии

СК завел дело после гибели рабочего на предприятии в Саратовской области

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Саратовской области после утечки аммиака на предприятии погиб рабочий.
  • Предприятие, где произошла авария, принадлежит саратовскому филиалу компании ООО «Трансаммиак».
  • Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.
САРАТОВ, 17 июн - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено в Саратовской области после гибели рабочего из-за утечки аммиака, сообщило региональное СУСК РФ.
Ранее в областном ГУМЧС информировали, что во вторник на промышленном предприятии произошла авария с выбросом химически опасных веществ, в результате чего погиб человек. Утечка ликвидирована. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что предприятие принадлежит саратовскому филиалу компании ООО "Трансаммиак".
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"По версии следствия, 16 июня 2026 года оператор предприятия, специализирующегося на транспортировке жидкого аммиака, находясь на насосной станции, расположенной вблизи села Грачевка Петровского района, производил налив жидкого аммиака в автоцистерну. В ходе проведения работ произошли повреждение наливного рукава и утечка жидкого аммиака в окружающую среду. В результате смерть рабочего наступила на рабочем месте", - говорится в сообщении следственного управления в канале на платформе "Макс".
По факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека), добавили в СУСК. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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