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Ситтель рассказала, от чего зависит устойчивость цивилизаций России и Китая - РИА Новости, 19.06.2026
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12:24 17.06.2026 (обновлено: 12:36 19.06.2026)
Ситтель рассказала, от чего зависит устойчивость цивилизаций России и Китая

Ситтель назвала семью фундаментальной основой цивилизаций России и Китая

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Устойчивость цивилизаций России и Китая зависит от способности поддерживать связи между людьми, семьями и сообществами, считает Мария Ситтель.
  • В Москве на площадке медиагруппы «Россия сегодня» прошла дискуссия о российско-китайском цивилизационном взаимодействии с участием делегации ученых из Китая.
  • Декан и профессор Школы гуманитарных наук Шанхайского университета финансов и экономики Вань Сянь Хуа указал на актуальность цивилизационного осмысления российско-китайских отношений.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Устойчивость цивилизаций, таких как Россия и Китай, во многом зависит от их способности поддерживать связи между людьми, семьями и сообществами, считает председатель Союза женщин России, телеведущая Мария Ситтель.
В начале недели в Москве на площадке медиагруппы "Россия сегодня" состоялась дискуссия о российско-китайском цивилизационном взаимодействии, организатором которой выступил Международный футурологический клуб "Умная цивилизация" совместно с журналом Beijing Cultural Review, Фондом Beijing Longway и Шанхайским институтом стратегических исследований "Чуньцю". В рамках мероприятия в российскую столицу прибыла делегация ведущих учёных из пекинских и шанхайских университетов, занимающихся межцивилизационным диалогом и принципами построения многополярного мира. В ходе дискуссии стороны обсудили пути развития Китая и России в современных условиях.
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По мнению Ситтель, "семья является фундаментальной основой цивилизации, обеспечивающей передачу культуры и ценностей между поколениями".
По ее словам, "устойчивость таких государств-цивилизаций, как Россия и Китай, во многом зависит от их способности поддерживать живые горизонтальные связи между отдельными людьми, семьями и сообществами". Она назвала семью первой и самой надежной школой человечности. "Именно в семье человек впервые узнает, что помимо "я" есть еще и "мы". Никакая модернизация и экономический прогресс не будут иметь смысла, если мы потеряем человека, а сберечь человека можно только в семье", - подчеркнула она.
В свою очередь декан и профессор Школы гуманитарных наук Шанхайского университета финансов и экономики Вань Сянь Хуа привел сравнительный анализ традиций цивилизационной истории в России, Китае и на Западе за последние 200 лет.
Вань Сянь Хуа указал на "актуальность цивилизационного осмысления российско-китайских отношений, интеллектуальную базу для которого независимо друг от друга заложили русский мыслитель Николай Данилевский и китайский антрополог Фэй Сяотун, отстаивавшие право каждой цивилизации на свою идентичность и видение будущего".
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