Ситтель рассказала, от чего зависит устойчивость цивилизаций России и Китая

По ее словам, "устойчивость таких государств-цивилизаций, как Россия и Китай, во многом зависит от их способности поддерживать живые горизонтальные связи между отдельными людьми, семьями и сообществами". Она назвала семью первой и самой надежной школой человечности. "Именно в семье человек впервые узнает, что помимо "я" есть еще и "мы". Никакая модернизация и экономический прогресс не будут иметь смысла, если мы потеряем человека, а сберечь человека можно только в семье", - подчеркнула она.