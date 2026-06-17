Симоньян назвала события, описанные в ее романе, жестким реализмом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Маргарита Симоньян назвала события, описанные в ее романе "В начале было Слово — в конце будет Цифра", жестким реализмом.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала жестким реализмом события, описанные в ее романе "В начале было Слово - в конце будет Цифра".
Директор Института изучения Китая Фуданьского университета, профессор Чжан Вэйвэй во время интервью обратил внимание на философский взгляд в романе.
"Когда я ее писала, а это было пару лет назад, она действительно казалась футуристической, а сейчас это уже просто жесткий реализм, потому что то, что там описано, к чему идет человечество, происходит прямо сейчас", - ответила она.
Профессор рассказал, что ознакомился с содержанием книги с помощью искусственного интеллекта, поскольку роман еще не переведен на китайский.
"Давайте переведем", - предложила Симоньян.
Роман "В начале было Слово — в конце будет Цифра" вышел 31 июля 2025 года. В этот же день в пяти крупных книжных магазинах сети "Читай-город" в Москве все отгруженные книги раскупили за десять минут. Как отмечали в издательстве "АСТ", роман написан в полном соответствии с Библейскими пророчествами. Симоньян ранее уточняла, что все гонорары от продаж ее книг направляются на помощь людям.