Симоньян назвала события, описанные в ее романе, жестким реализмом

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала жестким реализмом события, описанные в ее романе "В начале было Слово - в конце будет Цифра".

"Когда я ее писала, а это было пару лет назад, она действительно казалась футуристической, а сейчас это уже просто жесткий реализм, потому что то, что там описано, к чему идет человечество, происходит прямо сейчас", - ответила она.