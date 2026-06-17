Симоньян рассказала, как разочаровалась в США в юности

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что после учебы в США в юности разочаровалась в этой стране и поняла, насколько любит Россию.

Она рассказала, что приехала туда в 15 лет и увидела "совершенно полицейское государство", в котором "возможностей нет никаких совершенно".

В конце обучения нужно было написать эссе о том, что студенты узнали и поняли за год. "Я написала одно очень короткое предложение и все. Там было 10 пустых страниц и одно очень короткое предложение: "За время обучения в Соединенных Штатах Америки я поняла, как я люблю Россию", - рассказала Симоньян.