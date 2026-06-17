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Симоньян рассказала, как разочаровалась в США в юности - РИА Новости, 17.06.2026
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12:56 17.06.2026
Симоньян рассказала, как разочаровалась в США в юности

Симоньян призналась, что после учебы в США поняла, насколько любит Россию

© Фото : RTГлавный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор международной медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : RT
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Маргарита Симоньян рассказала, что после учебы в США в юности разочаровалась в этой стране.
  • Она заявила, что, будучи подростком, считала Америку страной свободы и возможностей, но, приехав туда, увидела "совершенно полицейское государство", в котором "возможностей нет никаких совершенно".
  • В конце обучения Симоньян написала эссе из одного предложения: "За время обучения в Соединенных Штатах Америки я поняла, как я люблю Россию".
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что после учебы в США в юности разочаровалась в этой стране и поняла, насколько любит Россию.
Директор Института изучения Китая Фуданьского университета Чжан Вэйвэй попросил Симоньян рассказать, как обучение в США в студенческие годы повлияло на ее дальнейшую деятельность.
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"Мы боготворили Америку, наше поколение. Мы мечтали о ней. Все мечтали туда уехать. Всем казалось, что это страна свободы, страна невероятных возможностей", - ответила Симоньян.
Она рассказала, что приехала туда в 15 лет и увидела "совершенно полицейское государство", в котором "возможностей нет никаких совершенно".
"Я разочаровалась", - сказала Симоньян.
В конце обучения нужно было написать эссе о том, что студенты узнали и поняли за год. "Я написала одно очень короткое предложение и все. Там было 10 пустых страниц и одно очень короткое предложение: "За время обучения в Соединенных Штатах Америки я поняла, как я люблю Россию", - рассказала Симоньян.
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