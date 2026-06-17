Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила опасения по поводу возможности выхода искусственного интеллекта из-под контроля.
- Она отметила, что ИИ уже меняет человека и может в будущем заменить человечество.
- Симоньян выразила надежду, что Китай, как технологически развитая и здравомыслящая страна, сможет найти способ предотвратить его выход из-под контроля.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект при бесконтрольном развитии может изменить и заменить человечество, но такая высокотехнологичная и здравомыслящая страна, как Китай, может изобрести способ, чтобы предотвратить это, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
В интервью директору Института изучения Китая Фуданьского университета, профессору Чжан Вэйвэй она отметила роль искусственного интеллекта в развитии медицины, но обратила внимание на отсутствие гарантий, что ИИ не выйдет из-под контроля.
"Но то, что я читаю, и то, что мы видим, мы с опаской, и я лично, относимся к тому, что искусственный интеллект может выйти из-под контроля, может изменить человечество, которое не удалось изменить никому за всю историю его существования: ни одной бубонной чуме, ни одной столетней войне не удалось изменить человечество", - сказала Симоньян.
"Сейчас искусственный интеллект меняет человека уже, и я боюсь, что он сможет изменить, а потом и заменить человечество", - добавила журналистка и выразила надежду, что Китай сможет найти способ сдержать ИИ.
«
"У меня все-таки есть надежда, что такая здравомыслящая, как мы, но при этом гораздо более продвинутая с точки зрения технологического суверенитета, чем мы, такая высокотехнологичная страна, как Китай, будучи еще и самой населенной страной в мире и, еще раз повторю, очень здравомыслящей, возможно, изобретет какой-то способ, какое-то противоядие, какую-то возможность стать преградой к этому выходу искусственного интеллекта из-под контроля", - сказала Симоньян.
ИИ должен оставаться просто помощником, благодаря которому будут побеждены смерть, болезни и голод, но человек не должен ему подчиняться, заключила главный редактор.
Опрос показал, сколько россиян считают ИИ умнее себя
18 мая, 07:53