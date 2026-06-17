Рейтинг@Mail.ru
Искусственный интеллект не должен выйти из-под контроля, заявила Симоньян - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 17.06.2026
Искусственный интеллект не должен выйти из-под контроля, заявила Симоньян

Симоньян: ИИ при бесконтрольном развитии может изменить человечество

© Фото : RTГлавный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор международной медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : RT
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила опасения по поводу возможности выхода искусственного интеллекта из-под контроля.
  • Она отметила, что ИИ уже меняет человека и может в будущем заменить человечество.
  • Симоньян выразила надежду, что Китай, как технологически развитая и здравомыслящая страна, сможет найти способ предотвратить его выход из-под контроля.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект при бесконтрольном развитии может изменить и заменить человечество, но такая высокотехнологичная и здравомыслящая страна, как Китай, может изобрести способ, чтобы предотвратить это, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
В интервью директору Института изучения Китая Фуданьского университета, профессору Чжан Вэйвэй она отметила роль искусственного интеллекта в развитии медицины, но обратила внимание на отсутствие гарантий, что ИИ не выйдет из-под контроля.
Международная конференция по ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Эксперт предупредил, что использование ИИ мешает формировать свое мнение
16 июня, 13:47
"Но то, что я читаю, и то, что мы видим, мы с опаской, и я лично, относимся к тому, что искусственный интеллект может выйти из-под контроля, может изменить человечество, которое не удалось изменить никому за всю историю его существования: ни одной бубонной чуме, ни одной столетней войне не удалось изменить человечество", - сказала Симоньян.
"Сейчас искусственный интеллект меняет человека уже, и я боюсь, что он сможет изменить, а потом и заменить человечество", - добавила журналистка и выразила надежду, что Китай сможет найти способ сдержать ИИ.
«
"У меня все-таки есть надежда, что такая здравомыслящая, как мы, но при этом гораздо более продвинутая с точки зрения технологического суверенитета, чем мы, такая высокотехнологичная страна, как Китай, будучи еще и самой населенной страной в мире и, еще раз повторю, очень здравомыслящей, возможно, изобретет какой-то способ, какое-то противоядие, какую-то возможность стать преградой к этому выходу искусственного интеллекта из-под контроля", - сказала Симоньян.
ИИ должен оставаться просто помощником, благодаря которому будут побеждены смерть, болезни и голод, но человек не должен ему подчиняться, заключила главный редактор.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Опрос показал, сколько россиян считают ИИ умнее себя
18 мая, 07:53
 
КитайМаргарита СимоньянРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала