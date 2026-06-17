Искусственный интеллект не должен выйти из-под контроля, заявила Симоньян

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"У меня все-таки есть надежда, что такая здравомыслящая, как мы, но при этом гораздо более продвинутая с точки зрения технологического суверенитета, чем мы, такая высокотехнологичная страна, как Китай, будучи еще и самой населенной страной в мире и, еще раз повторю, очень здравомыслящей, возможно, изобретет какой-то способ, какое-то противоядие, какую-то возможность стать преградой к этому выходу искусственного интеллекта из-под контроля", - сказала Симоньян.