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На стройке атомного "блока будущего" завершили важный этап - РИА Новости, 17.06.2026
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13:26 17.06.2026 (обновлено: 19:49 17.06.2026)
На стройке атомного "блока будущего" завершили важный этап

Строители забетонировали фундамент атомного "энергоблока будущего" в Северске

© РИА Новости / Сибирский химический комбинат | Перейти в медиабанкСтроительство новейшего атомного реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 в Северске
Строительство новейшего атомного реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 в Северске - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Сибирский химический комбинат
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Строительство новейшего атомного реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 в Северске. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Северске под Томском строители забетонировали фундамент турбины инновационного атомного энергоблока БРЕСТ-ОД-300.
  • Россия планирует запустить в Томской области первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом в 2030 году.
  • «Росатом» строит на площадке «Сибирского химического комбината» в Северске опытно-демонстрационный энергетический комплекс IV поколения в рамках стратегического проекта «Прорыв».
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Строители забетонировали фундамент турбины инновационного атомного "энергоблока будущего", строящегося в Северске под Томском, сообщила пресс-служба топливного дивизиона госкорпорации "Росатом".
Россия в 2030 году запустит в Томской области первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом, заявил президент России Владимир Путин в конце сентября 2025 года на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.
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Это в полном смысле революционная разработка отечественных ученых и инженеров, практически весь объем отработавшего ядерного топлива будет вновь неоднократно использоваться в реакторах, добавил Путин. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиоактивных отходов и, что также крайне важно, снять вопрос обеспеченности ураном, подчеркивал президент РФ.
"На стройплощадке инновационного энергоблока БРЕСТ-ОД-300 в Северске залили бетон в фундамент турбоагрегата", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки строители уложили 578 кубометров тяжелого бетона.
"За две недели бетон наберет необходимую прочность, после чего монтажники приступят к следующему этапу – установке опорных закладных плит турбины и генератора, которые будут залиты безусадочным раствором. Еще через месяц планируется провести третий, заключительный этап работ", - отмечает "Росатом".
Осенью строители планируют приступить к монтажу основного силового оборудования атомного энергоблока – турбины и генератора электрической мощностью 300 МВт.
В рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв" "Росатом" строит на площадке своего "Сибирского химического комбината" в Северске Томской области опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК) IV поколения на основе инновационной реакторной установки на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт. ОДЭК впервые в мире продемонстрирует устойчивую работу полного комплекса объектов, обеспечивающих ЗЯТЦ, воплощая в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной.
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СеверскРоссияТомская областьВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Сибирский химический комбинат
 
 
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