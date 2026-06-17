На стройке атомного "блока будущего" завершили важный этап

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Северске под Томском строители забетонировали фундамент турбины инновационного атомного энергоблока БРЕСТ-ОД-300.
- Россия планирует запустить в Томской области первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом в 2030 году.
- «Росатом» строит на площадке «Сибирского химического комбината» в Северске опытно-демонстрационный энергетический комплекс IV поколения в рамках стратегического проекта «Прорыв».
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Строители забетонировали фундамент турбины инновационного атомного "энергоблока будущего", строящегося в Северске под Томском, сообщила пресс-служба топливного дивизиона госкорпорации "Росатом".
Россия в 2030 году запустит в Томской области первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом, заявил президент России Владимир Путин в конце сентября 2025 года на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.
Это в полном смысле революционная разработка отечественных ученых и инженеров, практически весь объем отработавшего ядерного топлива будет вновь неоднократно использоваться в реакторах, добавил Путин. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиоактивных отходов и, что также крайне важно, снять вопрос обеспеченности ураном, подчеркивал президент РФ.
"На стройплощадке инновационного энергоблока БРЕСТ-ОД-300 в Северске залили бетон в фундамент турбоагрегата", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки строители уложили 578 кубометров тяжелого бетона.
"За две недели бетон наберет необходимую прочность, после чего монтажники приступят к следующему этапу – установке опорных закладных плит турбины и генератора, которые будут залиты безусадочным раствором. Еще через месяц планируется провести третий, заключительный этап работ", - отмечает "Росатом".
Осенью строители планируют приступить к монтажу основного силового оборудования атомного энергоблока – турбины и генератора электрической мощностью 300 МВт.
В рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв" "Росатом" строит на площадке своего "Сибирского химического комбината" в Северске Томской области опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК) IV поколения на основе инновационной реакторной установки на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт. ОДЭК впервые в мире продемонстрирует устойчивую работу полного комплекса объектов, обеспечивающих ЗЯТЦ, воплощая в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной.