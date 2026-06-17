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Бойцы "Севера" за неделю уничтожили десять пунктов управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 17.06.2026
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08:06 17.06.2026
Бойцы "Севера" за неделю уничтожили десять пунктов управления БПЛА ВСУ

Артиллеристы "Севера" за неделю уничтожили 10 пунктов управления БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты 152-мм орудий «Гиацинт-Б» шестой гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» за неделю уничтожили в Харьковской области более 10 пунктов управления беспилотниками ВСУ.
  • Артиллеристы работают по целям сразу после их выявления разведчиками.
  • Уничтожение расчетов и точек запуска дронов помогает мотострелковым подразделениям безопаснее выполнять задачи по освобождению населенных пунктов в Харьковской области.
БЕЛГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Расчеты 152-мм орудий "Гиацинт-Б" шестой гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" за неделю уничтожили в Харьковской области более 10 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщил РИА Новости старший офицер батареи с позывным Тина.
«
"Порядка более 10 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ уничтожили расчеты 152-мм буксируемых пушек "Гиацинт-Б" шестой гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" в Харьковской области за неделю", - сказал военный.
По его словам, артиллеристы работают по целям сразу после их выявления разведчиками, которые ведут постоянное наблюдение за противником и занимаются поиском пунктов управления БПЛА. После обнаружения таких позиций расчеты оперативно наносят удар и поражают цель.
Собеседник агентства отметил, что уничтожение расчетов и точек запуска дронов помогает мотострелковым подразделениям безопаснее выполнять задачи по освобождению населенных пунктов в Харьковской области.
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