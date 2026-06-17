БЕЛГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Расчеты 152-мм орудий "Гиацинт-Б" шестой гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" за неделю уничтожили в Харьковской области более 10 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщил РИА Новости старший офицер батареи с позывным Тина.

"Порядка более 10 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ уничтожили расчеты 152-мм буксируемых пушек "Гиацинт-Б" шестой гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" в Харьковской области за неделю", - сказал военный.

По его словам, артиллеристы работают по целям сразу после их выявления разведчиками, которые ведут постоянное наблюдение за противником и занимаются поиском пунктов управления БПЛА. После обнаружения таких позиций расчеты оперативно наносят удар и поражают цель.