Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты 152-мм орудий «Гиацинт-Б» шестой гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» за неделю уничтожили в Харьковской области более 10 пунктов управления беспилотниками ВСУ.
- Артиллеристы работают по целям сразу после их выявления разведчиками.
- Уничтожение расчетов и точек запуска дронов помогает мотострелковым подразделениям безопаснее выполнять задачи по освобождению населенных пунктов в Харьковской области.
БЕЛГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Расчеты 152-мм орудий "Гиацинт-Б" шестой гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" за неделю уничтожили в Харьковской области более 10 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщил РИА Новости старший офицер батареи с позывным Тина.
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"Порядка более 10 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ уничтожили расчеты 152-мм буксируемых пушек "Гиацинт-Б" шестой гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" в Харьковской области за неделю", - сказал военный.
По его словам, артиллеристы работают по целям сразу после их выявления разведчиками, которые ведут постоянное наблюдение за противником и занимаются поиском пунктов управления БПЛА. После обнаружения таких позиций расчеты оперативно наносят удар и поражают цель.
Собеседник агентства отметил, что уничтожение расчетов и точек запуска дронов помогает мотострелковым подразделениям безопаснее выполнять задачи по освобождению населенных пунктов в Харьковской области.
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