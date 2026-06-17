В Госдуме предложили давать семьям сто часов бесплатных услуг няни в год

Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил предоставлять семьям с детьми до трех лет 100 часов бесплатных услуг няни в год.

Воспользоваться услугой можно будет через портал государственных услуг либо органы социальной защиты населения.

По мнению Чернышова, реализация инициативы позволит снизить нагрузку на родителей и повысить качество жизни молодых семей.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил предоставлять семьям с детьми до трех лет 100 часов бесплатных услуг няни в год.

Соответствующее обращение на имя вице-премьра РФ Татьяны Голиковой имеется в распоряжении РИА Новости.

"Прошу Вас рассмотреть возможность разработки и внедрения федеральной программы "100 часов заботы", предусматривающей предоставление семьям с детьми в возрасте до трех лет права на получение до 100 часов бесплатных услуг квалифицированной няни в течение года за счет средств государственной поддержки", - сказано в письме.

Из предложения следует, что воспользоваться такой услугой семьи могли бы через портал государственных услуг либо органы социальной защиты населения. При этом, согласно инициативе, помощь могла бы предоставляться как в виде присмотра за ребенком на несколько часов, так и в формате более продолжительного сопровождения в зависимости от потребностей семьи.

К работе в рамках программы, уточнил Чернышов , могли бы привлекаться специалисты государственных и негосударственных организаций, прошедшие необходимую подготовку и проверку.