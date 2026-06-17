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В Госдуме предложили давать семьям сто часов бесплатных услуг няни в год - РИА Новости, 17.06.2026
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05:31 17.06.2026 (обновлено: 09:29 17.06.2026)
В Госдуме предложили давать семьям сто часов бесплатных услуг няни в год

Чернышов предложил давать семьям сто часов бесплатных услуг няни в год

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЖенщина с ребенком
Женщина с ребенком - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Женщина с ребенком. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил предоставлять семьям с детьми до трех лет 100 часов бесплатных услуг няни в год.
  • Воспользоваться услугой можно будет через портал государственных услуг либо органы социальной защиты населения.
  • По мнению Чернышова, реализация инициативы позволит снизить нагрузку на родителей и повысить качество жизни молодых семей.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил предоставлять семьям с детьми до трех лет 100 часов бесплатных услуг няни в год.
Соответствующее обращение на имя вице-премьра РФ Татьяны Голиковой имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Прошу Вас рассмотреть возможность разработки и внедрения федеральной программы "100 часов заботы", предусматривающей предоставление семьям с детьми в возрасте до трех лет права на получение до 100 часов бесплатных услуг квалифицированной няни в течение года за счет средств государственной поддержки", - сказано в письме.
Из предложения следует, что воспользоваться такой услугой семьи могли бы через портал государственных услуг либо органы социальной защиты населения. При этом, согласно инициативе, помощь могла бы предоставляться как в виде присмотра за ребенком на несколько часов, так и в формате более продолжительного сопровождения в зависимости от потребностей семьи.
К работе в рамках программы, уточнил Чернышов, могли бы привлекаться специалисты государственных и негосударственных организаций, прошедшие необходимую подготовку и проверку.
По мнению вице-спикера ГД, реализация подобной меры позволила бы существенно снизить нагрузку на родителей в наиболее сложный период воспитания ребенка, повысить качество жизни молодых семей, создать дополнительные условия для сохранения психологического благополучия родителей и профилактики эмоционального выгорания.
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