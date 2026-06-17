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Сенатор назвал сожжение ВСУ села в Херсонской области военным преступлением - РИА Новости, 17.06.2026
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17:10 17.06.2026
Сенатор назвал сожжение ВСУ села в Херсонской области военным преступлением

Кастюкевич назвал сожжение ВСУ села Покровка в Херсонской области преступлением

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военные с беспилотником
Украинские военные с беспилотником - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военные с беспилотником. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сожжение ВСУ села Покровка и заповедного леса на Кинбурнской косе в Херсонской области является военным преступлением, заявил сенатор Игорь Кастюкевич.
  • Он отметил, что населенный пункт расположен в уникальном заповедном месте, где ранее насчитывалось множество редких и краснокнижных растений.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Сожжение ВСУ села Покровка и заповедного леса на Кинбурнской косе в Херсонской области является военным преступлением, которым противник прикрывает свои провалы на фронте, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
Житель села Покровка в Херсонской области рассказал, что ВСУ почти полностью уничтожили его село и заповедный лес поблизости, видео с его рассказом РИА Новости предоставил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. В частности, по словам местного жителя, лес вокруг села был почти полностью сожжен с помощью "зажигалок", которые сбрасывают дроны ВСУ.
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"Тактика врага по отношению к жителям села Покровка, которое он целенаправленно сжигал день за днем ударами дронов по социальным объектам, домам мирных жителей и заповедному лесу является военным преступлением, которым фашисты прикрывают свои провалы на фронте", - сказал Кастюкевич.
По его словам, село Покровка расположено в уникальном заповедном месте, где ранее насчитывалось множество редких и краснокнижных растений, которые больше нигде не растут, кроме кинбурнской местности.
"Здесь обитали розовые пеликаны. Коса являлась важным звеном приморского экологического коридора и местом остановки миграционного маршрута многих водоплавающих птиц", - сказал сенатор.
Жители ряда населенных пунктов на Кинбурнской косе, ранее входивших в Николаевскую область Украины, включая Покровку, на референдуме в сентябре 2022 года приняли решение о вхождении в РФ в составе Херсонской области.
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