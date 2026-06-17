Краткий пересказ от РИА ИИ Сожжение ВСУ села Покровка и заповедного леса на Кинбурнской косе в Херсонской области является военным преступлением, заявил сенатор Игорь Кастюкевич.

Он отметил, что населенный пункт расположен в уникальном заповедном месте, где ранее насчитывалось множество редких и краснокнижных растений.

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Сожжение ВСУ села Покровка и заповедного леса на Кинбурнской косе в Херсонской области является военным преступлением, которым противник прикрывает свои провалы на фронте, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Житель села Покровка в Херсонской области рассказал, что ВСУ почти полностью уничтожили его село и заповедный лес поблизости, видео с его рассказом РИА Новости предоставил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник . В частности, по словам местного жителя, лес вокруг села был почти полностью сожжен с помощью "зажигалок", которые сбрасывают дроны ВСУ.

"Тактика врага по отношению к жителям села Покровка, которое он целенаправленно сжигал день за днем ударами дронов по социальным объектам, домам мирных жителей и заповедному лесу является военным преступлением, которым фашисты прикрывают свои провалы на фронте", - сказал Кастюкевич

По его словам, село Покровка расположено в уникальном заповедном месте, где ранее насчитывалось множество редких и краснокнижных растений, которые больше нигде не растут, кроме кинбурнской местности.

"Здесь обитали розовые пеликаны. Коса являлась важным звеном приморского экологического коридора и местом остановки миграционного маршрута многих водоплавающих птиц", - сказал сенатор.