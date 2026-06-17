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Эксперт рассказала, как часто нужно менять зубную щетку - РИА Новости, 17.06.2026
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17:04 17.06.2026
Эксперт рассказала, как часто нужно менять зубную щетку

Золотарева: зубную щетку нужно менять из-за деформации и особенно после болезни

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектомПара чистит зубы
Пара чистит зубы - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом
Пара чистит зубы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зубную щетку необходимо менять из-за деформации щетины, сообщила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.
  • После перенесенных инфекций, таких как ангина, стоматит или грипп, зубную щетку нужно заменить как можно скорее.
  • Сменные насадки для электрической зубной щетки следует менять не реже, чем обычную зубную щетку.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Зубную щетку необходимо менять из-за деформации щетины, а после перенесенных инфекций ее нужно заменить как можно скорее, сообщила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.
"Во время чистки зубов на поверхности щетки остаются частицы слюны, налета, бактерий и микроскопические остатки пищи. Влажная среда ванной комнаты способствует размножению микроорганизмов, особенно если щетка хранится в закрытом стакане или соприкасается с другими щетками", - сказала эксперт "Газете.Ru".
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Как отметила Золотарева, со временем щетина деформируется, из-за чего повышается риск воспаления и кровоточивости десен. После перенесенных инфекций, таких как ангина, стоматит или грипп, щетку лучше заменить сразу, поскольку на щетине сохраняются микроорганизмы, которые при повторном контакте со слизистой поддерживают воспаление и увеличивают нагрузку на местный иммунитет, добавила специалист.
"Поэтому менять сменные насадки для электрической зубной щетки следует не реже, чем обычную зубную щетку", - заключила Золотарева.
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