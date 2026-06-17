Эксперт рассказала, как часто нужно менять зубную щетку

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Зубную щетку необходимо менять из-за деформации щетины, а после перенесенных инфекций ее нужно заменить как можно скорее, сообщила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

Как отметила Золотарева, со временем щетина деформируется, из-за чего повышается риск воспаления и кровоточивости десен. После перенесенных инфекций, таких как ангина, стоматит или грипп, щетку лучше заменить сразу, поскольку на щетине сохраняются микроорганизмы, которые при повторном контакте со слизистой поддерживают воспаление и увеличивают нагрузку на местный иммунитет, добавила специалист.