СБ ООН утвердит окончательное соглашение между Ираном и США, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Совет Безопасности ООН утвердит окончательное соглашение между Ираном и США, когда оно будет достигнуто.
- Переговоры о достижении окончательного соглашения между США и Ираном могут быть продлены по взаимному согласию.
ДОХА, 17 июн - РИА Новости. Совет Безопасности ООН утвердит окончательное соглашение между Ираном и США, когда оно будет достигнуто, сообщили источники саудовскому телеканалу Al Arabiya.
По их информации, переговоры о достижении окончательного соглашения между США и Ираном, которые должны идти 60 дней, могут быть продлены по взаимному согласию.
При этом договоренность по поводу обогащенного урана в Иране будет отражена в окончательном документе.
Во вторник официальный представитель МИД Швейцарии Николя Бидо сообщил РИА Новости, что подписание меморандума между США и Ираном запланировано на пятницу и пройдет на швейцарском курорте Бюргеншток.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. Меморандум, как ожидается, позволит разблокировать Ормузский пролив, однако от иранской стороны официальных заявлений об открытии пролива не было.