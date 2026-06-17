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СБ ООН утвердит окончательное соглашение между Ираном и США, пишут СМИ - РИА Новости, 17.06.2026
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01:33 17.06.2026
СБ ООН утвердит окончательное соглашение между Ираном и США, пишут СМИ

Al Arabiya: СБ ООН утвердит окончательное соглашение между Ираном и США

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет Безопасности ООН утвердит окончательное соглашение между Ираном и США, когда оно будет достигнуто.
  • Переговоры о достижении окончательного соглашения между США и Ираном могут быть продлены по взаимному согласию.
ДОХА, 17 июн - РИА Новости. Совет Безопасности ООН утвердит окончательное соглашение между Ираном и США, когда оно будет достигнуто, сообщили источники саудовскому телеканалу Al Arabiya.
"Окончательное соглашение между Америкой и Ираном, как только оно будет достигнуто, будет одобрено Советом Безопасности ООН", - утверждают источники.
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По их информации, переговоры о достижении окончательного соглашения между США и Ираном, которые должны идти 60 дней, могут быть продлены по взаимному согласию.
При этом договоренность по поводу обогащенного урана в Иране будет отражена в окончательном документе.
Во вторник официальный представитель МИД Швейцарии Николя Бидо сообщил РИА Новости, что подписание меморандума между США и Ираном запланировано на пятницу и пройдет на швейцарском курорте Бюргеншток.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. Меморандум, как ожидается, позволит разблокировать Ормузский пролив, однако от иранской стороны официальных заявлений об открытии пролива не было.
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В миреИранСШАШвейцарияООНВоенная операция США и Израиля против ИранаСовет Безопасности ООН
 
 
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