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В Smartavia рассказали о количестве пассажиров рейса Сочи — Архангельск - РИА Новости, 17.06.2026
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23:43 17.06.2026
В Smartavia рассказали о количестве пассажиров рейса Сочи — Архангельск

На борту самолета, подавшего аварийный сигнал над Черным морем, 125 пассажиров

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет авиакомпании Smartavia, следовавший по маршруту Сочи — Архангельск, подал аварийный сигнал над Черным морем.
  • На борту самолета находятся 125 пассажиров.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Самолет Smartavia рейсом Сочи - Архангельск, подавший аварийный сигнал над Черным морем, перевозит 125 пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
Ранее в среду самолет авиакомпании Smartavia подал аварийный сигнал над Черным морем после вылета из Сочи, следует из данных сервиса Flightradar24.
"На борту 125 пассажиров", - рассказали в Smartavia.
Модель самолета авиакомпании Smartavia - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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