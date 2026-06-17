Умер летчик-космонавт Александр Самокутяев

"Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко , председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков <...> выражают соболезнования родным и близким летчика-космонавта Российской Федерации, Героя России , депутата Государственной думы <...> VIII созыва, почетного гражданина города Пензы и города Гагарин Смоленской области Самокутяева Александра Михайловича, скончавшегося на 57-м году жизни 17 июня 2026 года", — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

С 2005 по 2020 год Самокутяев был космонавтом-испытателем. В 2011 году совершил свой первый полет в космос в качестве командира корабля "Союз ТМА-21" с позывным Тарханы. В 2012-м получил звание Героя России и почетное звание "Летчик-космонавт Российской Федерации". В 2014 году Самокутяев, был командиром корабля "Союз ТМА-14М". Суммарное время нахождения в открытом космосе за два орбитальных полета составляет десять часов.