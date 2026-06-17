Умер летчик-космонавт Александр Самокутяев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Скончался летчик-космонавт Российской Федерации, Герой России Александр Самокутяев в возрасте 56 лет.
- Соболезнования выразили губернатор и председатель законодательного собрания Пензенской области.
САРАТОВ, 17 июн — РИА Новости. Летчик-космонавт, депутат Госдумы Александр Самокутяев умер на 57-м году жизни, сообщило правительство Пензенской области.
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"Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков <...> выражают соболезнования родным и близким летчика-космонавта Российской Федерации, Героя России, депутата Государственной думы <...> VIII созыва, почетного гражданина города Пензы и города Гагарин Смоленской области Самокутяева Александра Михайловича, скончавшегося на 57-м году жизни 17 июня 2026 года", — говорится в сообщении на сайте правительства региона.
Александр Михайлович Самокутяев родился 13 марта 1970 года в Пензе. В 1992-м он окончил Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков, по окончании которого получил специальность "командная тактическая истребительной авиации" с присвоением квалификации летчика-инженера, а в 2000 году — Военно-воздушную Академию имени Ю. А. Гагарина. В 2019 году стал выпускником РАНХиГС по специальности "управление персоналом и кадровая политика".
С 2005 по 2020 год Самокутяев был космонавтом-испытателем. В 2011 году совершил свой первый полет в космос в качестве командира корабля "Союз ТМА-21" с позывным Тарханы. В 2012-м получил звание Героя России и почетное звание "Летчик-космонавт Российской Федерации". В 2014 году Самокутяев, был командиром корабля "Союз ТМА-14М". Суммарное время нахождения в открытом космосе за два орбитальных полета составляет десять часов.
В 2020-2021 годах Самокутяев был депутатом Госдумы VII созыва от фракции "Справедливая Россия", где входил в комитет по обороне. В сентябре 2021 года был избран депутатом Государственной думы VIII созыва (фракция "Единая Россия"), работал в комитете по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Имеет ряд государственных наград, среди которых орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2016).