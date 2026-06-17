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Симоньян рассказала о росте аудитории телеканала RT - РИА Новости, 17.06.2026
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12:55 17.06.2026 (обновлено: 13:09 17.06.2026)
Симоньян рассказала о росте аудитории телеканала RT

Симоньян: аудитория RT продолжает расти, несмотря на санкции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аудитория телеканала RT продолжает ежегодно увеличиваться, несмотря на санкции и ограничения западных стран.
  • После отключения RT от вещания в ряде стран Европы и Северной Америки телеканал смог найти новые способы взаимодействия со зрителями.
  • Попытки ограничить распространение контента RT не помешали расширению его аудитории за рубежом.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Аудитория телеканала RT продолжает ежегодно увеличиваться, несмотря на санкции и ограничения западных стран, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Как бы они ни накладывали на нас санкции, что бы они ни делали, наша аудитория только растет. Каждый год", - сказала Симоньян в интервью директору Института изучения Китая Фуданьского университета Чжан Вэйвэй.
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Главред отметила, что после отключения RT от вещания в ряде стран Европы и Северной Америки телеканал смог найти новые способы взаимодействия со зрителями.
«
"Европейские, американские лидеры бесконечно хнычут и плачут, в том числе на страницах газет, о том, что как же так, мы их запрещаем, мы что только не делаем, они только растут", - сказала Симоньян.
Она добавила, что попытки ограничить распространение контента RT не привели к достижению поставленных целей и не помешали расширению аудитории телеканала за рубежом.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители называли такие заявления голословными.
ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.
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